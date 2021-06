I když povýšený kouč z juniorky Jan Jelínek má dál důvěru zlínských šéfů Červenky a Grygery, a u týmu zůstane i pro příští ročník, schází mu stejně jako asistentům Hubáčkovi s Novákem potřebné nejvyšší trenérské vzdělání.

Hlavně kvůli „štemplu“ musí na Letné najít odborníka s potřebnou kvalifikací.

V úvahu připadá třeba bývalý kouč Zlína Alois Skácel, který stejným způsobem fungoval v minulé sezoně v Opavě, kde asistoval někdejšímu reprezentantovi Radoslavu Kováčovi. Rovněž se spekuluje o návratu současného kroměřížského Bronislava Červenky, s nímž by znovu rád pracoval právě Jelínek. Variant je ale víc, zlínští představitelé nechtějí nic uspěchat, zvažují všechny možnosti.

Třeba mohou ševci angažovat nového hlavního kouče a Jelínka by si ponechali jako asistenta.

Při derby v Uherském Hradiště se spekulovalo o Svatoplukovi Habancovi či Janu Kameníkovi. Bývalý kouč Slovácka či Brna, který nyní působí jako šéftrenér v Kuřimi, dokonce s někdejším koučem Fastavu, jenž i přes vydařený závěr skončil na Slovensku v Pohronie, prohodil pár slov.

Zlínští funkcionáři moc času ale nemají, do startu přípravy zbývají tři týdny. „Teďka jsme se všichni soustředili na dohrání sezony, nyní budeme jednat dál, jak to bude vypadat s realizačním týmem a skladbou týmu do přípravy. Hráči si chvíli odpočinou a my budeme ve volnu pracovat na tom, abychom se zlepšili,“ prohlásil po sobotním derby trenér Jan Jelínek.

Zatímco realizační tým ligového Fastavu Zlín stále není kompletní, juniorka už je kompletní. Po Janu Jelínkovi převzal mladíky Marek Kalivoda. Šéftrenér mládeže ale dál zůstává i na Vršavě, kde vykonává funkci ředitele.

„Pevně věřím, že tomu tak bude,“ uvedl Kalivoda po sobotním derby s juniorkou Slovácka (2:2). I přes novou funkci nadále zůstává sportovním manažerem mládeže na Vršavě. U béčka mu budou pomáhat dosavadní asistent Luděk Marcaník a vedoucí mužstva Karel Šimurda.