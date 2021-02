Proti Spartě si vytvořili spoustu standardních situací, z nadějných pozic zahrávali hned několik trestných kopů, žádný se ale neujal. Na konci prvního poločasu střílel Dominik Janošek pouze do zdi, stejný hráč pak zahrozil i po změně stran, střelecké trápení Fastavu ale neutnul.

Záložník Zlína Dominik Janošek (ve žlutém dresu) v souboji s Krejčím mladším. | Foto: Foto: FC Fastav Zlín

„My se díváme, kdo to jak kope. Dominik to umí kopnout, leváka jsme tam neměli, takže bylo to na pravácích. Buď na Hlinkovi nebo Janoškovi,“ upozorňuje zlínský trenér Bohumil Páník. „Bohužel hráči Sparty vždycky vyskakovali, byli tam vysoko a ono se to těžko přestřeluje. Ale z těch tří trestňáků jsme mohli vytěžit víc,“ ví dobře.