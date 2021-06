Sedm hráčů Fastavu dříve nosilo dres Baníku. Na severu Moravy strávili delší či kratší část své kariéry, nyní společně ve Zlíně vytvořili zajímavou kolonii, ostravskou kliku.

„Kdyby hráli v Čechách, zůstanou tam. Víme, že kluci z Prahy většinou jdou do Liberce, Jablonce nebo do Mladé Boleslavi. Na Moravu se každý z nich nežene. Tito kluci si to tady ale vyzkoušeli a už se toho nebojí. Navíc i rodina si tady zvykla,“ říká kapitán Fastavu Tomáš Poznar.

Posledními nováčky do party jsou Hrubý s Fillem. Obě letní posily přišly na Letnou jak jinak než z Ostravy, kde předtím potkali své současné spoluhráče. I díky informacím kamarádů zkušení fotbalisté kývli na nabídku Fastavu, v Baťově městě se dohodli na smlouvě.

„S kluky jsme si volali a probírali to. Dělali jsme si z toho srandu, ale celkově to mé rozhodování usnadnilo,“ přiznává sedmadvacetiletý záložník Hrubý.

Také o pět let starší Fillo budoucí angažmá ve Zlíně probíral s Procházkou i dalšími borci. „Je to jeden z důvodů, proč jsem tady,“ přikyvuje bývalý hráč Plzně nebo Teplic.

„S kluky, které jsem poznal při předešlých angažmá, jsem si rozumněl. Třeba Prochyho znám celý život, s Hrubasem jsem byl v Teplicích i Baníku, odkud znám Hlínu i Poznyho,“ vyjmenovává další známé. „Tenhle tým má kvalitu, i proto jsem sem šel,“ přidává.

Podle Filla není velký počet bývalých hráčlů Baníku v jiném moravském klubu tak překvapivý. „Určitě je to zajímavé, ale na druhé straně mančaftů v Česku zase není tolik. Hráčů je víc, takže se to občas takto sejde,“ míní.

Poznar měl s posledními nováčky dobrý vztah. „Jsou to hlavně hráči, kteří nám fakt mohou pomoct,“ cítí. „Oba chtějí vyhrávat, mají správnou mentalitu. Jsem rád, že jsou tady. Znám je osobně a vím, že se na ně jak na hřišti, tak i v životě mohu spolehnout, což je hrozně důležité,“ váží si toho.

„Takový Filous je hráč, kterého chcete mít určitě na své straně, ne proti. Je to vítězný tip,“ vyzdvihuje. „Robert je zase technický hráč s výbornou kopací technikou,“ oceňuje Poznar.

Fillo i Hrubý navíc prošli většími kluby. Vědí, jak se vypořádat s tlakem, konkurencí. „Cenné zkušenosti mohou předat dalším hráčům. Určitě se nesmíří se špatným výkonem, porážkou. Tím mohou nakazit další kluky,“ říká.

Ševci hodili minulou nepovedou sezonu za hlavu, na startu letní přípravy se dívají už jenom před sebe. Všichni věří, že si pod novým hlavním trenérem Jelínkem sedne a bude to klapat. Z mladého kouče cítí energii, zápal, odhodlání.

„Jako trenér udělal velký posun. Znám ho ještě coby hráče. Je učenlivý, rád čte, vzdělává se. Náhled na fotbal má dobrý. Mně se líbí, že chce hrát náročný fotbal, byť při dávkách budu nadávat,“ líčí s úsměvem. „Dobře však vím, že dřinu potřebujeme. Může nám to přinést úspěch,“ věří.

Poznarovi vůbec nevadí, že vedení klubu shání dalšího útočníka. Naopak sám cítí, že další forvard je potřeba. „Jakákoliv konkurence je dobrá. Určitě bych chtěl, aby někdo přišel. Nejlepší by asi byl nějaký rychlonohý hráč,“ zamýšlí se.

Ševci nic nepodceňují. Vědí, že na start nového ročníku FORTUNA:LIGY musí být nachystaní. Los Zlínu vůbec nepřál. Fastav začíná doma proti mistrovské Slavii, pak jede do Ostravy. Může se stát, že po dvou kolech bude na nule, což si samozřejmě nikdo nepřeje.

Poznar ani ostatní ale zbraně předem neskládají. „Slavia může být v prvních kolech po obměně kádru zranitelná, s Baníkem to bude zajímavé,“ přemítá zkušený zlínský útočník. „Kdyby se nám vstup povedl a my zvládli těžká utkání, byla by to parádní vzpruha do zbytku sezony,“ dodává.

Ostravská klika na Letné

Jak dlouho byli v Baníku?

Antonín Fantiš (2010 – 2014, 81 zápasů)

Martin Fillo (2017 – 2021, 107 zápasů)

Marek Hlinka (2017 – 2018, 26 zápasů)

Robert Hrubý (2016 a 2017 – 2020, 99 zápasů)

Tomáš Poznar (2017-2018, 27 zápasů)

Václav Procházka (2017 – 2020, 60 zápasů)

Lukáš Vraštil (2015 – 2016, 11 zápasů)