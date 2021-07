„Je to samozřejmě komplikace, ale i proto jsme na kraji obrany zkoušeli čtyři hráče. Chtěli jsme vidět, kdo by tam mohl hrát,“ uvedl kouč Fastavu Jan Jelínek.

V základní sestavě nastoupili Matejov s Vraštilem, po přestávce se dostali do hry Nečas a Cedidla. Ze zmiňovaného kvarteta si nejlépe vedl slovenský fotbalista, který se blýskl dokonce gólem.

Slušně si počínali i ostatní borci, byť obrana tentokrát nefungovala tak spolehlivě jako v minulých duelech proti Slovanu Bratislava nebo Trenčínu. „Okének bylo víc,“ připustil Jelínek.

„Věděli jsme, že Prostějov dokáže velice zrychlit hru, sází na brejky. Proto jsme s obranou chodili trošku výš. To byl záměr,“ vysvětluje.

Ševci hlavně v úvodní části nabídli Hanákům hned několik příležitostí a hosté perfektně využili zaváhání protivníka. „Oba góly padly po našich chybách,“ uznal zlínský trenér.

Nejprve špatnou rozehrávku gólmana Rakovana potrestal dorážející Žák, jemuž asistoval důrazný Kušej, který pak ve 34. minutě srovnal na 2:2.

Předtím dvakrát skórovali Zlíňané. Po rohou se hlavou trefil stoper Kolář, obrat završil s přispěním jednoho z prostějovských zadáků Matejov.

Jelínek trefy svátečních střelců až tolik neřešil. „Je jedno, kdo góly dává, hlavně je musíme střílet. Ale my chceme mít útočné beky,“ říká Jelínek.

Druholigový tým byl vítězství překvapivě blíž. Rozhodnout mohl hned po přestávce Kopřiva, ale pokutový kop nařízený po faulu Cedidly neproměnil. Gólman Šiška míč směřující do středu branky bravurně vykopl nohou.

„První poločase se mi líbil víc, byť jsme dvakrát inkasovali. Herně to ale bylo slušné,“ míní Jelínek.

„Zato vstup do druhé půle byl katastrofální. Naštěstí po prostřídání se to zase zvedlo,“ přidává.

Ševci se sice dobývali soupeře a vehementně se tlačili do zakončení, žádnou velkou příležitost ke skórování už ale neměli.

„Možná nám nevyhovalo kratší hřiště, ale na můj vkus šlo do šestnáctky málo balonů. Když už se tam dostaneme, tak to tam musí lítat a ne že balon skončí zase na stoperech. Na tom musíme zapracovat,“ ví dobře devětatřicetiletý trenér.

Zápas mu však ukázal i spoustu jiných věcí.

„Vyzkoušeli jsme si zase nové taktické prvky i hráče na jiných postech. Věděli jsme, že na krátkém hřišti v Luhačovicích to bude více o soubojích, doplňování, útočení. Kluci to oddedřeli, odmakali. S tímto panuje naprostá spokojenost. Ale že by bylo všechno super, to rozhodně ne. Máme na čem pracovat,“ uvědomuje si Jelínek.

Na vyladění formy mají ševci ještě dva týdny. Sobotním duelem zakončili náročný kondiční blok a čtyřdenní pobyt v Luhačovicích. „Soustředění splnilo účel. Jsem s ním maximálně spokojený,“ pochvaluje si Jelínek.

„Na Radostově to šlo zase nahoru. Všechno jsme měli pod nosem, hřiště bylo perfektně nachystané, jídlo výborné. Co jsme chtěli, to jsme měli. Lidé nám tady ve všem vyšli vstříc,“ těší kouče Fastavu.

Radost má také ze svěřenců, jak zvládají náročné tréninkové dávky. Kromě Filla zůstává mimo hru už pouze dlouhodobě zraněný Jawo. Ostatní zlínští fotbalisté jsou fit.

Dál se čeká na Condeho, až se vrátí z Afriky. Zkoušený středopolař Cabadaj hrát za Zlín nebude.

Přípravný fotbal -

FC Fastav Zlín – 1. SK Prostějov 2:2 (2:2), hráno v Luhačovicích

Branky: 13. Kolář, 33. Matejov - 10. Žák, 34. Kušej

Rozhodčí: Zaoral – Paták, Dohnálek

Diváci: 125

Zlín: Rakovan (46. Šiška) – Matejov (60. Nečas), Kolář, Procházka (46. Simerský), Vraštil (46. Cedidla) – Čanturišvili (46. Hrdlička), Hlinka (60. Martínez), Hrubý (60. Janetzký), Dramé (46. Tkáč) – Poznar (60. Fantiš), Reiter (60. Bobčík). Trenér: Jelínek.

Prostějov: Mucha - Bala, Bartolomeu, Omale, Kopřiva, Žák, Kadlec, Bialek, Jiráček, Zapletal, Kušej. Střídali: Bárta, Vichta, Smékal, Šteigl, Stříž, Machynek, Hausknecht, Šuster, Sus, Koudelka. Trenér: Jarošík.