Podle lékaře měl s bolavým ramenem marodit tři týdny, zlínský fotbalista Antonín Fantiš ale svůj návrat neuvěřitelně urychlil. Sundal fixaci a po krátkém odpočinku se vrátil zpět k týmu.

„Po sedmi dnech jsem s rukou normálně hýbal,“ líčí s nevěřícně osmadvacetiletý křídelník, který se v sobotním duelu s Baníkem nachomýtl ke klíčovému momentu, když v šestnáctce Ostravy inkasoval úder od hostujícího beka Filla a sudí Machálek nařídil proti hostům diskutabilní penaltu. Kapitán Fastavu Poznar se nemýlil, s přehledem „po panenkovsku“ srovnal na konečných 1:1.

Byl jste si jistý, že videorozhodčí pokutový kop potvrdí?

Já jsem si byl celkem jistý. Dostal jsem se před Filla a cítil, že mě trefil do čelisti. Nevím, jestli to bylo loktem nebo rukou, ale zasáhl mě do obličeje, takže podle mě to penalta být měla.

Při tom zákroku jste nějak zvláštně upadl …

Nevím, jak to z tribuny vypadalo, ale tam šlo o to, že jsem se dostal před Filla a už jsem se chystal, že to zakončím. Možná jsem to neustál koordinačně, ale úder do obličeje tam byl. Možná ten mě rozhodil, ale nevím, jak to vypadalo v televizi.

Co říkáte na provedení Tomáše Poznara? Čekal jste, že zvolí takové řešení?

Klobouk dolů. Opravdu jsem to nečekal. Bylo vidět, že si Tomáš věří.

Vy jste měli kopat penaltu už předtím, ale sudí Machálek ji na základě videa odvolal a faul Buchty na Cedidlu vytáhl ven. Mrzelo vás to?

To jsou takové věci, kdy my bychom chtěli penaltu a oni zase vůbec. (úsměv) Od toho je VAR asi dobrý, že prostě rozhodčího opraví, když to vidí. Já s tím absolutně nemám žádný problém.

Bod s Baníkem nakonec berete?

Když shrnu utkání, tak v první půli jsme byli lepším týmem. Měli jsme tam dobré možnosti, balon jsme mohli několikrát dotlačit do sítě. Ve druhém poločase Baník nás celkem zmáčkl, ale paradoxně jsme tam mohli dvakrát utéct. Dramé tam měl pěkný útěk. Kdyby si to dal na svoji silnější levou nohou, třeba by z toho byl gól, protože tu má dobrou. Celkově ale bod asi bereme. Pro oba týmy je zasloužený.

Hráči Ostravy působili na trávníku docela podrážděně. Vnímal jste to stejně?

Taky jsem na to koukal, že se furt hádali, gestikulovali. Nevím, jestli je k tomu někdo nabádal, nebo jestli to takto dělají pořád. Nevím, je to ale jejich věc. Člověk by to neměl až tolik vnímat, protože bychom se na hřišti hádali jako blázni a nehrál by se vůbec fotbal.

Souhlasíte, že utkání bylo dost tvrdé?

S Baníkem je to vždycky tvrdé. Ostrava má v sestavě důrazné hráče, takže s tím jsme počítali. Taky tomu trochu nahrál těžký terén. Když si člověk dal míč dál od nohy, hned dostal ránu. V tomto utkání to platilo.

Jak moc vás srazil vlastní gól z ojedinělé akce soupeře?

Tohle je složité. Do zápasu jsme vstoupili podle našich představ. Byli jsme aktivní, ale pak jsme dostali z takovéto situace vlastní gól. Bylo to špatné. Ale když jsem viděl, jak hrajeme a kombinace nám celkem vycházely, tak jsem věřil, že nějaký gól dáme.

Jak moc ve druhé půli pomohlo Baníku střídání?

Určitě. Jak to hosté prostřídali, všichni náhradníci se dobře zapojili a pak nás mačkali. My jsme se dívali na videa. De Azevedo je velice šikovný hráč. Má formu, je nejlepší střelec Baníku. Určitě hru Ostravy hodně zvedl. Ale co si tak vybavuji, hosté žádnou vyloženou šanci neměli. Dosty nemusel udělat žádný zákrok.

Oba týmy podporovali fanoušci, kteří byli mimo areál. Bylo to příjemné oživení v této zvláštní době?

Já se na fanoušky Baníku Ostrava vždycky těším, protože oni jsou nejlepší u nás. Zase jich do Zlína přijelo hodně. Viděl jsem je na tom kopci. Jsem rád, že tam byli i naši. Jenom doufám, že je brzy pustí na stadiony a bude to jako dřív.