Proti Spartě vydržel na trávníku sotva tři minuty, po dvou zbytečných faulech byl coby střídající hráč vyloučen. Další šanci dostal zkušený zlínský fotbalista Martin Fillo v derby na Slovácku. PO vypršení disciplinárního trestu ale ševce nepochopitelným zkratem potopil.

Fanoušci Zlína při derby na SLovácku | Video: Libor Kopl

„Musíme to řešit, protože to není normální,“ zlobí se trenér týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Zda dá dvojnásobnému mistrovi české ligy ještě šanci, po nedělním duelu nedokázal říct.

Jisté je, že hříšníka Filla čeká trest,

„My si musíme nastavit pravidla a věci, které budou platit. Přes média to ale řešit nebudu,“ prohlásil Vrba v klidu.

Nasazení sedmatřicetiletého mazáka přitom před soubojem s krajským rivalem důkladně zvažoval. Do základní sestavy mu pomohly také zdravotní problémy Vukadinoviče.

„Věřili jsme tomu, že je to zkušený hráč a tyto zápasy zvládá. Že se dokáže vyhecovat, mužstvu pomoct. Dneska to ale bylo právě úplně naopak,“ nechápe Vrba.

„Nevím, jestli to udělal v přemíře snahy či pod vlivem emocí, ale utkání hrubě ovlivnil,“ má jasno kouč.

Fillo hned ve druhé minutě nešetrně sestřelil domácího stopera Hofmanna a malér byl na světě.

„Martin by to měl vysvětlit. I když se v týdnu jasně bavíme o tom, že nás čeká vyhecované utkání a že nesmíme dostat žluté karty a on hned udělá toto. Mám na to svůj názor, ale byl to jeho blikanec,“ připomněl Vrba. „Je to špatně vůči hráčům, kolektivu, klubu. Tomu nerozumím,“ přidává.

Hlavní rozhodčí Dominik Starý sice bývalému hráči Plzně, Teplic nebo Ostravy nejprve ukázal žlutou kartu, po zhlédnutí videa ovšem svůj verdikt změnil a veterána nekompromisně poslal pod sprchu. „Martina to samozřejmě mrzí. Za mě se svezl po míči a soupeře trefil. Bohužel to přišlo strašně brzy,“ smutní krajní obránce Zlína Lukáš Bartošák.

Zdroj: Libor Kopl

Ševci na jaře doplácejí i na nedisciplinovanost.

Pod trenérem Vrbou inkasovali už čtyři červené karty. Dvakrát byl vyloučen Fillo, jednou zápas nedohráli Kozák s Kolářem. „Věřte mi, že hráčům neříkám, ať máme rekord. Kvůli mně to není, ale samozřejmě je to moc,“ ví dobře Vrba.

Byť se o některých verdiktech sudích dá diskutovat či polemizovat, ve většina případě byli fotbalisté Zlína napomínání zcela správně. „Je to nenormální, ale ve většině případů byli naprosto zasloužené. Je to spíš naše nedisciplinovanost,“ uznává zkušený kouč.

O přestávce raději stáhl středopolaře Hrubého. Špílmachr hostí hrál sice dobře, ale jelikož byl v první půli rovněž napomínán, nechtěl Vrba riskovat další vyloučení a oporu vystřídal.

„Kdyby byl rozhodčí přísnější, dal mu rozhodčí druhou žlutou kartu. Celkem jich posbíral už čtyři, takže proti Českým Budějovicím nebude moct hrát. Vzhledem k vývoji utkání jsme nechtěli jít do rizika, abychom dalšího hráče ztratili třeba na tři zápasy,“ vysvětluje.

Zlíňané dlouhé oslabení neustáli. Na půdě rivala inkasovali tři branky a jasně prohráli 0:3. „Ani po vyloučení jsme nebyli bez šance, ale po druhé obdržené brance zkraje druhé půle to pro nás bylo hodně složité. Vždyť Slovácko hraje o poháry. Zápas mělo pod kontrolou a zaslouženě vyhrálo,“ uznal Vrba.

Jeho tým po dalším neúspěchu a výhře Pardubic nad Teplicemi klesl v tabulce FORTUNA:LIGY na poslední místo.

„Situace je pořád vážná, ale dobrá nebyla ani před několika týdny. Pořád je však před námi jedenáct kol. Možná jsme věřili že bychom se dostali do střední části tabulky, ale víme, že hrajeme o záchranu, abychom nespadli přímo, což je realita. Samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby tomu tak nebylo,“ dodává.