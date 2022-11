Porážka 2:3 je hodně bolela. „Na tabulku už raději nekoukám. My ale kůži nedáme lacino a budeme kousat do posledního zápasu,“ slibuje trojnásobný reprezentant.

Co se s vámi stalo ve druhém poločase, že jste náskok neudrželi?

Bohemka nás dostala pod tlak. V poli nás zase tolik nepřehrávala, ale měla spoustu rohů a autů, které házela rovnou do šestnáctky. Prostě nás přetlačila. Dostali jsme dva góly ze standardní situace. Třetí inkasovaný gól už byla naše chyba. Dva hráči se srazili a kvůli tomu nevezeme ani bod.

Nebylo standardních situací soupeře až moc?

Já bych řekl, že jo. Před prvním gólem Bohemky byl sice otočený aut, ale k takovým situacím dochází. Je to těžké … Každý aut letí do vápna, vy to odvracíte. Z toho byla spousta rohů. Musím uznat, že Bohemka standardky zahrávala velmi dobře a my si s tím neporadili.

Nepřišlo snížení na 1:2 až příliš brzy?

Přišlo. My jsme si v kabině o přestávce říkali, že nesmíme dostat gól. Nula musí zůstat co nejdéle. Bohužel domácí v 55. minutě dostaneme na koně. Druhý gól obdržíme z rohu, pak si necháme dát ještě třetí branku. Je to škoda, protože v Olomouci jsme vedli 1:0 a taky jsme dostali druhý gól v závěru. Lepí se nám smůla na paty. Situace pro nás není vůbec dobrá.

Jaké to bylo nastoupit do zápasu už v prvním poločase?

Před každým zápasem se důkladně rozcvičím. Většinou je mi to k ničemu, ale kdyby náhodou … Dneska měl problémy Honza Silný. Píchlo ho ve svalu a já byl připravený tam naskočit. Jenom jsem si nasadil chrániče a hned tam šel. Myslím, že jsem s tím v první půli popral docela dobře. Po přestávce už to nebylo ono. Nepodrželi jsme vůbec balon vpředu, bylo těžké svádět souboje. Na Bohemce je ale každý zápas takový.

Změnilo se něco po vašem příchodu na trávník?

Vuki šel na hrot, já šel na pravé křídlo. Nevím, jestli se něco změnilo.

Gól vás moc netěší, že?

Trefil jsem se po až moc dlouhé době. Střelecky se mi moc nedaří. Přitom na podzim, když jsem se dostal do sestavy, jsem měl spoustu šancí, ale vůbec mi to tam nepadá. Samozřejmě je to frustrující, protože jsme ofenzivní hráč a góly stejně jako asistence potřebuji. Bohužel ve Zlíně je nemám, což mě mrzí. Makám naplno, ale nejen já, ale většina našeho mužstva hraje pod své možnosti a proto zápasy nevyhráváme.