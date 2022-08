„Zažil jsem období, kdy jsme dával góly ani nevěděl jak, a pak dobu, kdy to tam nepadá a je to těžké“ uvedl bývalý hráč Plzně, Baníku či právě Teplice.

Proti bývalému klubu se střelecky neprosadil, byť možnosti ke skórování rozhodně měl. „Při první šanci jsem to měl kopat levou,“ uvědomuje si zpětně.

Fillo ale zvolil jistotu, takže do míče bouchl pravačkou. „Chtěl jsem to placírkou umístit k tyči, ale Kuča (Kučera – pozn. red.) mi to fantasticky vykopl. Gólman by jinak neměl šanci,“ je přesvědčený šestatřicetiletý veterán.

Jelikož se Na Stínadlech nevedlo ani ostatním hráčům, skončil duel bezbrankovou remízou.

„Byl to těžký a hodně vyrovnaný zápas. Teplice tam měly jednu velikou šanci, my možná dvě. Výsledek 0:0 není moc atraktivní, už se s tím ale nedá nic dělat,“ krčí rameny.

Ševci před utkáním cítili, že by se Severočeši dali porazit. Vždyť skláři mají podobný mančaft, žádné hvězdy.

Ševci splnili jen část úkolu. Některé věci se daly řešit líp, míní Jelínek

Vzadu sice hráli Zlíňané dobře, takže od obrany se mohli odpíchnout, ale v ofenzivě jim to stále drhne. „Chybí nám góly,“ ví také Fillo. „Už s Jabloncem jsme měli spoustu šancí. V první půli jsme šli dvakrát sami na bránu. Z jednoho přímáku jsme ale dostali gól a brali jenom bod. Musíme to nějak zlomit,“ burcuje.

I když se Zlín ani v pátém kole nedočkal výhry, nálada v týmu není extra špatná. „Samozřejmě vnímáme, že začátek ligy se nám nepovedl. Za nic se neschováváme, ale nejsme pod nějakou dekou, nepanikaříme. Neřekl bych, že hrajeme v nějaké křeči,“ zůstává v klidu.

Bezbranková remíze ale hosty úplně neuspokojila. „Je to sice plusový bod zvenku, ale my jsme chtěli zlomit sérii a vyhrát,“ říká.

„Kluci byli hodně zklamaní. Holt musíme teď v úterý svalit Pardubice,“ přidává odhodlaně.

Právě k souboji s Východočechy, kteří jsou rovněž na třech bodech a navíc po porážce s Mladou Boleslaví 0:3 klesli za Zlín na poslední místo, ševci vzhlížejí s nadějí a optimismem.

„Pokud to zvládneme za tři body, bude do pro nás odrazový můstek, ale Pardubice se sami neporazí,“ ví Fillo. „Musíme se na utkání důkladně připravit. Bude to pro nás další těžký zápas,“ tuší.