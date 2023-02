„Do rozestavení moc zasahovat nebudeme. Nemyslím si, že bychom v předcházejících duelech herně zklamali, takže není důvod něco extra měnit,“ říká zlínský kouč.

S Kozákem si po zápase v Jablonci, kde se nechal hloupě vyloučit, promluvil. Bývalému reprezentantovi prohřešek vyčetl, sáhl mu na peníze. „Dostal finanční postih,“ potvrdil Vrba.

Důvod je jednoduchý. „Hlavně první karta za nesportovní chování byla naprosto zbytečná. Jeho obrovská chyba,“ má jasno zkušený trenér. „Na druhé straně druhé karetní napomenutí za mě bylo velice přísné. Libor si na to naběhl,“ míní.

Kromě Kozáka bude ševcům v důležité domácím střetnutí scházet i nemocný stoper Kolář. „Má angínu, bere antibiotika. Určitě nebude,“ přiznal.

Do sestavy se naopak po disciplinárním trestu vracejí Cedidla s Hrubým. „To jsou hráči, kteří nám v útočné fázi mohou hodně pomoct,“ věří.

Trenér Vrba si hlavně od tvořivého záložníka hodně slibuje. „V přípravných zápasech a i v tréninku vypadá velice dobře. Myslím, že je to právě ten hráč, který by tomu mohl v útočné fázi dát ještě větší kvalitu. S ním budeme ještě silnější. Je to klíčový hráč,“ prohlásil.

Ševci dobře vědí, o co v sobotu na Letné půjde. „Víme, jak na tom jsme. Start se nám celkem podařil. Získali jsme dva body se soupeři, kteří jsou velice silní. Jenom je škoda, že jsme v Jablonci nevyhráli. Nyní nás čeká zápas, který musíme zvládnout,“ uvědomuje si také Vrba.

Devětapadesátiletý odborník by mužstvo na jaře rád vytáhl z předposlední příčky do prostředí skupiny, přivedl jej k záchraně.

„Chceme se dostat v tabulce výš, takže toto je zápas, který musíme zvládnout, jinak se tam těžko budeme dostávat,“ ví dobře. „Teplicím start nevyšel, takže věříme, že bez bodů ještě chvilku vydrží. My naopak chceme konečně uspět naplno,“ přidal.

Oba týmy půjdou do utkání v odlišném rozpoložení. Zatímco Moravané pod novým koučem ještě neprohráli, Severočeši padli v obou jarních duelech, doma s Baníkem dokonce utrpěli ostudnou porážku 0:5.

„I pro soupeře je každý bod důležitý,“ vnímá Vrba. „Teplice vědí, že hrají s mužstev, které se pohybuje v podobných pozicích jako jsou ony. Asi by byly za bod vděčné, ale pro nás je málo. Potřebujeme vyhrát a dostat se trošku výš, než jsme,“ pronesl.

Sklářům v minulém kole chyběli nejlepší střelci týmu, kteří dohromady nasázeli v ligovém ročníku třináct branek. Gning pykal za čtyři žluté karty a na soupisce se neobjevil ani Žák. Na hrotu útoku tak poprvé v lize dostal šanci od začátku devatenáctiletý Vachoušek.

Kouč Jarošík překvapil i rozestavením, když oproti tradičnímu systému se třemi stopery zvolil čtyřčlennou obranou formaci i s čerstvou posilou Mičevičem. V bráně Severočechů nechyběl Grigar, jenž nedávno oslavil čtyřicáté narozeniny.

„Kluci se musí dát dohromady, zahodit předešlé zápasy za hlavu. Hlavně ten domácí s Baníkem, který se nám ve druhé půli nepovedl. Musíme teď jako realizační tým hráčům dobře naštelovat hlavy, dostat do nich nějaké pozitivní věci," říká před soubojem ve Zlíně teplický asistent Tomáš Hunal.

Někdejší řízný stoper dobře ví, že skláře čeká na Moravě horká půda. „Zlín je na tom na jaře lépe než my. Má nového trenéra, jsou tam určitá očekávání. My se ale musíme dívat sami na sebe a dát se na důležitý zápas do kupy," burcuje Hunal.

Severočechy po zimní pauze sráží hlavně absence, hrubé chyby. „Vliv na to má několik faktorů, které si interně rozebíráme. Musíme je minimalizovat a sami se pokusit přimět soupeře chybovat a využít toho," uvedl Hunal.

Trenér Vrba zase spoléhá na specifické domácí prostředí, fanoušky. „Nevím, jestli jich v tomto počasí přijde hodně, ale chtěl bych, aby nás přišli podpořit, protože to pro nás může být klíčové utkání o záchranu. A hrát před méně zaplněným stadionem není úplně optimální,“ říká.

„Pokud s námi máte trpělivost a pokud nám chcete pomoct, prosím vás přijďte,“ žádá příznivce Vrba.

Rovněž představitelé klubu FC Trinity si na stadionu přejí co nejvíce diváků. Aby se v mrazivém počasí zahřáli nejen fotbalem, uvaří pro ně dostatek čaje! „Po celou dobu zápasu bude pro všechny příznivce zdarma. Nalívat a rozdávat se bude nejen na tribuně východ, ale i mezi hlavní a jižní tribunou,“ informuje mluvčí klubu FC Trinity Zlín Zuzana Molková.

Sobotní duel 19. kola FORTUNA:LIGY startuje na Letné v patnáct hodin.