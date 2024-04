Není tomu tak dávno, co na základě novinky Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) začali být agenti pod větším drobnohledem. Hlavní inovací se stalo zastropování odměn. Agent už si nesmí říci o víc než 5 % z přestupní částky/platu (pokud suma nepřesáhne 200 tisíc dolarů), respektive více než 3 % (u sum nad 200 tisíc dolarů).

Viceprezident fotbalistů Zlína Zdeněk Grygera na tiskové konferenci. | Foto: FC Zlín

O nejméně peněz díky tomu přišel Zlín. U ševců poplatky agentům za dvanáct měsíců činily pouhých 310 tisíc korun.

Zlíňané v roce 2022 koupili z druholigové Opavy Josse Didibu, jinak na Letnou přišli volní hráči či borci na hostování.

Do Baťova města se vrátili Vukadin Vukadunović s Lukášem Bartošákem, z Jablonce dorazil Jan Silný, velkým překvapením byl neslavný příchod Adama Hlouška, neprosadil se ani Johnson Owusu či Nedeljko Kovinič, který nyní hostuje ve Viktorii Žižkov.

Ševci naopak vydělali na přestupu guinejského záložníka Cheick Oumara Condeho do švýcarského FC Curych a s úřadujícím švýcarským mistrem podepsal smlouvu na čtyři roky. Do Polska odešel někdejší kapitán Tomáš Poznar, obránce Lukáš Vraštil coby volný hráč zamířil do Sigmy Olomouc.

O rok dříve Zlín bral hlavně zkušené fotbalisty, co končili v Ostravě.

Šlo o Filla, Reitera či Hrubého, z Baníku navíc na Letné hostoval Potočný, půlrok ševcům vypomáhal také středopolař Janošek z Plzně.

U ševců naopak skončili Jiráček, Buchta a Slaměna.

Přehled částek, které kluby FORTUNA:LIGY vyplatily hráčským agentům za přestupy v roce 2022.Zdroj: Deník

Celé téma je však nutné (a zajímavé) zasadit do širších souvislostí. Za rok 2022 zaplatily české výběry nejrůznějším agentům z tuzemska i ciziny 262 milionů korun.

Je to o něco méně než v předešlém roce (za rok 2021 to bylo 267 milionů korun).

Největší suma znovu odtekla ze Slavie.

Žádné velké překvapení: sešívaní byli na trhu aktivní. Klub, jenž nedávno změnil majitele, vyplatil agentům 118 milionů korun (takřka o 37 milionů méně než v předešlém období).

Následovala Sparta (bezmála 36 milionů) a Plzeň (takřka 28 milionů).

Další pořadí však rozhodně překvapí: čtvrtá příčka na pomyslném žebříčku patří Českým Budějovicím. V roce 2022 uhradilo Dynamo manažerům více než 13 milionů korun.

O něco méně zaplatilo agentům Slovácko. Celek z Uherského Hradiště hlavně díky účasti v Konferenční lize a posílení týmu před premiérovou účastí v Evropě nijak nešetřil, za příchody Rusa Vladislava Levina, Estonce Vlasije Siňavského, Íráčána Merchase Doskiho, Jihokorejce Seung-Bin Kima a Ondřeje Mihálika vyplatilo agentům celkem 9 806 400 korun a k tomu 56 000 euro.

Do Uherského Hradiště navíc volný hráč dorazil Patrik Brandner, z Turecka se vrátil Tomáš Břečka, z Baníku hostoval Ondřej Šašinka a ze Sparty Michal Trávník.

Rok předtím Slovácko vyplatilo agentům 6 170 738 korun a 12 100 euro.