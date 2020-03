„Prostě bez sebe nemůžeme být,“ vtipkuje zkušený devětadvacetiletý záložník či obránce Zlína.

Ševci od trenéra Páníka ani kondičního kouče Molka žádný speciální tréninkový plán nedostali.

„Tři dny máme volno. Jen se musíme jít dvakrát na pětačtyřicet minut proběhnout, jinak jsme měli víkend zcela ve vlastní režii,“ říká Hlinka, který má stejně jako zbytek týmu Fastavu přístup na stadion.

„Mohu do posilovny, sauny,“ přiznává.

Co bude dál, ale zatím nikdo ze zlínských hráčů netuší.

„Situace se pořád vyvíjí a mění. V neděli ale bychom měli vědět, co bude příští týden,“ pravil.

V Česku ovšem dál platí nouzový stav. Vláda na svém dalším zasedání přijala další opatření kvůli pandemii nového typu koronaviru, která výrazně omezil běžný život v zemi. Od sobotního rána jsou uzavřené obchody i restaurace, koupit se dá jen drogerie, potraviny či noviny.

„Samozřejmě to není to jednoduché. S partnerkou se snažíme dodržet karanténu. Celé dny jsme doma. Maximálně si jdu zaběhat nebo na procházku se psem,“ hlásí rodák z Banské Bystrice, kde Hlinkova maminka pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici, takže bývalý hráč Dukly Praha, Ostravy nebo Trnavy má o šířící se nákaze dobré informace.

„Jsem trošku překvapený z toho, jak rychlý spád to dostalo,“ přiznává.

Situace v Česku i na Slovensku je podle něj podobná.

„I proto rozhodnutí vlád kvitujeme. Je dobře, že se zavádějí tak přísná opatření. Všichni víme, co se děje v Itálii. Snad se to podaří lépe podchytit,“ doufá.

Česká vláda s platností od půlnoci na pondělí zakázala cizincům vstup do ČR a Čechům zase cestování do zahraničí. Fotbalista Hlinka se tak domů na Slovensko jenom tak nedostane.

„Musel bych být čtrnáct dní v karanténě,“ uvědomuje si.

A to si jako profesionální sportovec nemůže dovolit.

Proto i s partnerkou zůstává ve Zlíně a čeká, co bude. Ligová fotbalová asociace totiž po dobu trvání nouzového stavu odložila všechny utkání FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Otázkou je, zda se nejvyšší soutěže vůbec dohrají.

„Zatím tomu nic nenasvědčuje,“ ví dobře Hlinka.

„Ukončené jsou hokejové soutěže i další velké akce. Nemá se hrát ani baráž o postup na EURO,“ připomíná.

V úterý odpoledne budou všichni moudřejší. Z podnětu UEFA dojde k hromadné videokonferenci všech členských asociací, na které se bude řešit další postup v otázkách domácích i evropských soutěží, stejně tak se bude řešit i osud evropského šampionátu v tomto roce.

