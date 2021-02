Fotbalista Patrik Slaměna končí ve Zlíně a přestupuje do Olomouce. Dvacetiletý odchovanec Fastavu se s vedením mateřského klubu nedohodl na prodloužení smlouvy, které mu končila v létě. V pondělí tak zamířil ke konkurenci, Hanákům se upsal do 30. června 2025.

Dvacetiletý fotbalista Zlína Patrik Slaměna v pondělí přestoupil do Sigmy Olomouc. | Foto: SK Sigma Olomouc

„Jsem rád, že příchod do Sigmy vyšel už teď v zimě. Přicházím do většího klubu s výborným zázemím a tradicí, což mi dodává energii a motivaci do práce. Těším se na další část své kariéry a jsem rád, že se bude rozvíjet právě v Olomouci,“ uvedl Patrik Slaměna.