„Říjen je celosvětově chápán jako „růžový měsíc“ – měsíc, kdy se mluví o rakovině prsu. Svou barvu dostal desátý měsíc v roce podle růžové stužky, která je po celém světě neodmyslitelným symbolem této kampaně. K té se letos připojuje i náš klub," říká mluvčí zlínského Fastavu Zuzana Molková.

Z každé prodané vstupenky na víkendové utkání poputuje dvacet korun na podporu zlínské onkologie. „Mimo to klub i kabina přispěje navíc i zvlášť finanční hotovostí. Problematiku připomenou i samotní hráči, kteří nastoupí v tematických trikách," hlásí Molková.

Při zápase se do akce růžový říjen mohou zapojit i diváci koupením stužky na podporu prevence rakoviny prsu od hostesek přímo na stadionu.

„Nezapomeňte se také zastavit kdykoli až do konce října v Obchodním domě Zlín – z jakékoli každé útraty v zapojených gastro podnicích a obchodech totiž putuje koruna právě na zlínskou onkologii," říká Molková.

Výtěžek z akce Růžový říjen obdrží onkologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, které ho použije na pořízení ultrazvuku na zavádění nitrožilních vstupů, jenž usnadní podávání léčby a výživy pacientům.

„Některou z forem rakoviny onemocní v České republice v průběhu života každý třetí člověk. Rakovina prsu patří u žen mezi nejčastější a mezi nejzhoubnější. Podpora výzkumů, dalších možností léčby i investice do stávajících onkologických center jsou proto velmi důležité. O onkologických onemocněních a jejich screeningu by se mělo co nejvíce mluvit, protože včasný záchyt rakoviny může pomoci zachránit mnoho životů,“ uvádí primářka onkologického oddělení Baťovky Markéta Pospíšková.