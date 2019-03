Na úvodní tiskovce vystupoval přesně tak, jak jej všichni znají – emoce, gesta, zaujetí pro věc. Mluvil dlouho, věcně a poutavě. Hlavně však dal fotbalovým příznivcům z Karviné naději, že se ve městě podaří nejvyšší soutěž zachránit.

Už na tréninku bylo poznat, že je pro mužstvo tím správným impulzem. Hráčům v kabině svým přístupem jistě nalil do žil novou krev se stopami optimismu. „Ale každý musí začít u sebe. Nelze si myslet, že když přišel Franz, vše se během dvou dnů změní,“ upozornil František Straka.

Jak se zrodil váš příchod do Karviné?

Bylo to rychlé. Můj manažer, pan Paska, se mě ptal, jestli bych měl zájem jít zase do české ligy. Právě proto, že se vracím po určité době, jsem tuhle štaci vzal.

Nicméně jdete do těžké mise. Jak to vnímáte?

Situace je kritická, ale není ztracená. Po šesti kolech bude následovat ještě nadstavba. Naděje je. Ostatně i proto jsem přišel. Dá se z toho vybruslit. Ale není to jen o mě. Je to hlavně o hráčích. Má úloha je teď ta, abych tým nabudil. Na začátku půjde o mentální stránku, protože do zápasu na Dukle zbývá málo času. Je to spíš otázka psychiky, jak správně tým namotivovat, je to o chuti se o tu šanci porvat. A mě těší, že z hráčů tu chuť cítím.

Mimochodem, ta určitá doba od vašeho posledního působení v české lize, je přesně šest let. Jak se těšíte, až zase budete součástí dění?

Těším se moc. Fakt. Poznal jsem hodně ligových soutěží, hrál jsem asijskou ligu, Ligu mistrů, Evropskou ligu, vyhrál jsem Český pohár, Superpohár, a když se člověk s těmito krásnými vzpomínkami vrací, tak se na to prostředí zase těší. Ať si říká kdo chce co chce, náš fotbal šel nahoru. A my máme vážně těžkou ligu. Je hodně soubojová, hraje se tady jinak. Jiný fotbal se hraje na Slovensku, v Německu, v Polsku. Naše liga je prostě specifická a má svou kvalitu.

S kým z karvinského vedení jste jednal? Byl to pan Wolf, pan Vlk či někdo jiný? Čím vás přesvědčili, abyste karvinské angažmá vzal?

První kontakt byl přes bývalého protihráče Lubomíra Vlka, který je tady sportovní ředitel. Luboše znám dlouho, chlapa jednoho (úsměv). Vždycky, když proti mě hrál a začal jezdit po té svojí levé straně, tak mě neskutečně štval. Samá ruka, samá noha, výborný technik. Musel jsem ho párkrát vzít přes párky (smích). Takže Luboš byl ten první, pak jsem se ale spojil i s majitelem, panem Wolfem. Já oceňuji, že to jsou upřímní, čestní lidé, kteří mají místní fotbal strašně rádi. Už ho vlastně jednou zachránili, když do toho vložili vlastní prostředky. Mezi takovými lidmi jsem rád. To je to, proč sem jdeš. Ti lidé se snaží dělat fotbal, který by měl v regionu bavit. A abych to odlehčil, když zavolá Vlk Strakovi, co taky Straka může jiného udělat? (smích)

Takže z místního prostředí máte dobrý pocit?

No jistě, našel jsem tady sympatické lidi, kteří mají rádi fotbal a také pro něj mnoho vykonali. Stačí se podívat všude okolo. Já když jsem přišel na stadion, tak jsem si jen řekl, to je tak hezounký stadion, že když se nám sem vrátí diváci a půjdou za námi, tak to bude něco parádního. Plný dům, atmosféra. Ale to není jen tak. Ty těm lidem musíš něco nabídnout. Musíš jim ukázat srdce, které zdejší region zdobí. Na to já sázím.

Jste znám jako velký motivátor. Co uděláte jako první, abyste tým nabudil?

To se už stalo. Je málo času, ve čtvrtek trénink a pak už jedu na zápas. Jsem tady už tak dlouhou dobu! Ale vážně, pohovory s hráči mám za sebou, ty pro mě byly prioritní. Sázím na kolektiv, teamwork.

Připomíná mi to Plzeň

Budete mít vůbec čas poznat pořádně hráče?

Nejlépe poznáte charaktery hráčů v krizi. Když jsou průsery a nedaří se. To teď vypluje na povrch. Pro mě bylo stěžejní poznat hráče po mentální stránce, jací jsou, jak aktuální situaci vnímají. Jak vůbec funguje ta parta tady. Je něco jiného to sledovat v televizi a něco jiného být v tom dění. První trénink pro mě byl hrozně důležitý a já jsem skutečně příjemně překvapen, co jsem tady viděl.

Které hráče znáte osobně?

Tomáše Wágnera jsem vedl v Příbrami, Martina Berkovce ve Slavii. Znám i Honzu Moravce, Lukáše Budínského. Pro mě je ale dvaadvacátý hráč stejně důležitý jako ten první. Jsou tady prima kluci, mladí kluci.

Záchranářskými misemi jste už prošel. Můžete je porovnat s čerstvou karvinskou zkušeností?

Nejvíc mi to připomíná Plzeň, která na tom byla v době mého příchodu také hodně bídně. A nakonec jsme dokázali klub zachránit a já říkám, že právě díky tomu je dnes Franz tam, kde je. Ta mise je hodně podobná. Mám životní krédo: Nikdy nic nevzdávej. To je základ číslo jedna.

Tady uvnitř je to pořád ten samý Franz

Fotbal prožíváte naplno, jste impulzivním trenérem, ale někde jste se nechal slyšet, že už to tak úplně neplatí, že jste se za těch pět let v cizině zklidnil. Je to pravda?

František Straka je takový, jaký je a nikdy se měnit nebude. Jestli působím klidněji, je to díky zkušenostem z dalších štací, kde jsem byl a kde jsem poznal spousty skvělých lidí. To k tomu patří, ale tady uvnitř je to pořád ten samý Franz, jako vždycky býval, a který vyznává čestnost, bojovnost, chuť se o to porvat. Když něco dělám, tak na sto procent!

Takže rozvíří František Straka v závěru soutěže se svou Karvinou stojaté ligové vody spodku tabulky?

Ježíšmarjá, já vám tady nechci nic slibovat. Určitě nejsem čaroděj, který má kouzelnou hůlku, a nehraji ani playstation, že bych si to tam všechno pěkně nastavil a podle toho jel i ligu. Kdepak, tohle je tvrdá realita a trenér je toho součástí, ale je v tom celý klub, který musí fungovat. A když vidím všechny ty lidi kolem, jak tomu věří… Někteří mě venku zastavovali a říkali: Tréňo, my vám věříme. To tě naplňuje a dává ti to tak obrovskou energii, že se chceš bít za klub. Ale nemůže si nikdo myslet, že během dvou dnů se všechno změní, to je nesmysl. Musíme se posouvat krok za krokem.

Tataráček má strašně rád

Jaká je podle vás kvalita týmu? Je zde spousta slovenských a balkánských hráčů…

Já doufám, že to bude fungovat, protože zde vidím tým, který opravdu má na to ligu zachránit. Vždycky, když se řekla Karviná, tak mi naskočilo to, že tady fotbal bolel. Tým, který byl, ne na nějakém vysokém levlu, ale byl tvořen srdcaři, kteří makali, jezdili a dávali do hry srdíčko. Tohle za mě musí být, tohle musí být naše zbraň.

Chybí týmu lídr kabiny, který by ostatní vyburcoval? Je tam podle vás někdo, kdo by se té role mohl ujmout?

Oni tady jsou hlavně hodní kluci. Z někoho budeme muset toho „buřiče“ udělat (úsměv). Ale je to otázka komunikace, protože v Karviné jsou typy kluků, co by to dělat mohli, avšak z nějakého důvodu to nedělají, a pak je tedy na mně, abych je do té pozice dostrkal. Ale je to spíš takové klišé – buřič, buřič. Sám mančaft musí být tím buřičem.

Na sociálních sítích se často skloňovalo slovo tataráček.

Já mám tak rád tataráček (zasněně).

Může se na nějaký těšit kabina?

Ale to je už také klišé. Nevím, jestli zrovna tataráček by nám teď pomohl. Kdybych o tom byl přesvědčen, tak klukům nadělám pět kilo a dejte si ho. Jedna věc je motivační stránka a druhá to, co kdysi Franz udělal. Dnes je jiná doba.

Baník? Fenomén naší ligy

Díval jste se na los, který s Karvinou máte? Narazíte na Spartu, klub vašeho srdce, první domácí utkání zase bude proti Baníku…

Los znám, ale teď mám jeden fokus, a to je Dukla. A pak mám další fokus, a to je derby. V tuto chvíli mě Sparta vůbec nezajímá. Musíme jít postupně.

Tak aspoň to derby s nedalekou Ostravou. Co pro vás vlastně znamená Baník?

Baník je fenomén naší ligy. Máme v ní pražská S, ale hned za nimi je pro mě Baník. Je neodmyslitelnou součástí naší ligy. Ať si každý říká co chce, naše liga byla ochuzená, když hrál Baník druhou ligu. Ten patří do první. Na derby se těším a strašně bych si přál napodobit jeden výsledek, který jsme proti Baníku uhráli ještě v dobách, kdy jsem vedl České Budějovice (domácí vyhráli 3:0 – pozn. aut.). Nicméně Straka v oblacích nelétá. Vím, co nás čeká.

Jak vzpomínáte na své působení v polské Gdyni?

To byl jediný klub, který se mi nepodařilo zachránit. Přišel jsem tam na posledních šest zápasů a bylo tam dvanáct národností. To se těžko dalo zachránit. Tam už to bylo v takové fázi, kdy už tomu nikdo nevěřil. Tady jsem přišel do klubu, který je stabilní. To je dost rozdíl.

Kromě Gdyně jste v kariéře prošel kluby jako jsou německý Ahlen, Budějovice, Plzeň, Příbram, Ružomberok a ty všechny jste naopak zachránit dokázal. Máte pocit, že právě proto si Karviná řekla, že jste ten správný člověk, který může Karvinou udržet v lize?

Ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, já jsem rád, že mi Karviná tu šanci dala. Já jsem přející člověk, ale také věřící a mohu vám zaručit, že udělám maximum (důrazně) pro to, abychom si tady po sezoně všichni společně sedli, dali si pivíčko a řekli si: Povedlo se! Nic jiného si nepřeji. Ale bude to trnitá a dlouhá cesta, která bude stoprocentně bolet, to vím už teď. Ale jsem tady.

FRANTIŠEK STRAKA



Narozen: 28. 5. 1958 v Českých Budějovicích

Přezdívka: Franz

Post: obránce

Hráčská kariéra: České Budějovice, Tachov, Sparta Praha, Mönchengladbach, Hansa Rostock, Wuppertal, Preußen Köln

Bilance: 345 ligových zápasů, 11 gólů

Reprezentace: 35 zápasů v dresu Československa

Trenérská kariéra: Wuppertal (2000-2002), Teplice (2002-2004), Sparta Praha (2004), Ahlen (2005), Plzeň (2006), Innsbruck (2006), České Budějovice (2007-2008), OFI Kréta (2008), Ružomberok (2009-2010), North Queensland Fury (2010-2011), Arka Gdynia (2011), Slavia Praha (2011-2012), Příbram (2013), Slovan Bratislava (2014), Ismaily SC (2016-2017).

Reprezentace: 1 zápas (výhra 1:0 s Maltou)

Úspěchy: vítěz Českého poháru s Teplicemi (2003) a se Spartou (2004), vítěz slovenského Superpoháru se Slovanem (2014), postup do 3. kola Poháru UEFA s Teplicemi (2003), postup do základní skupiny Ligy mistrů se Spartou (2004), postup do základní skupiny Evropské ligy se Slovanem (2014)