Srbský stoper ve službách Fastavu Zoran Gajić, který kvůli zlomenému nosu odehrál zápas se Slavií se speciální ochrannou maskou, měl však ve svátečním utkání blíže k odvážnému mstiteli než ke španělskému šlechtickému kavalírovi.

Protihráče nešetřil, Škodovi a spol. nenechal ani píď prostoru. Ve vzdušných soubojích mu nevadil ani obličejový kryt, který kromě nosu zakrýval i tváře a čelo.

„Budu to nosit do konce sezony,“ říká Gajić, který v polovině května oslaví devětadvacáté narozeniny. Na legendárního mstitele si ale nehraje dobrovolně.

„Asi před měsícem jsem si na tréninku zlomil nos. Šel jsem ale na riziko a trénoval i bez masky dál. Bohužel v Karviné jsem v pětačtyřicáté minutě po rohu inkasoval úder loktem a zranění si obnovil,“ líčí.

I když duel ve Slezsku s bolestmi dohrál, v týdnu po dohodě s lékaři a vedením klubu si pořídil speciální ochrannou masku. Proti Slavii už ji měl zkušený obránce na obličeji a nesundá ji až do konce letošní sezony.

„Musím s tím hrát, protože nos jsem měl zlomený už třikrát. Nechci riskovat. Maska mi ale vůbec nevadí, v ničem mě neomezuje. Je to jenom o zvyku,“ říká.

S tmavým krytem nastoupí i v sobotu na hřišti v Mladé Boleslavi, kde ševci zakončí základní část. „Očekávám další těžký zápas. Jedeme tam ale vyhrát,“ vzkazuje soupeři Gajić.

Oba týmy až doposud nasbíraly devětatřicet bodů a v tabulce je dělí pouze skóre. Zlín je devátý, Mladá Boleslav osmá. Že by ale ševci před závěrečnou bitvou, která určí pořadí do play-off, kalkulovali, to nehrozí.

„Soupeře vůbec neřešíme. Prostě kdo na nás vyjde, s tím se utkáme o postup,“ tvrdí. „Chceme skončit v tabulce co nejvýš,“ přidává.

Ševci už sice přišli o možnost utkat se ještě jednou se Slavií, Spartou nebo Plzní ve skupině o titul, ale i v nadstavbě mají o co hrát.

„Samozřejmě jsme chtěli zůstat šestí a porvat se o páté místo. Na druhé straně nyní máme větší šanci dostat se do Evropy, protože mančafty vpředu nám odskočily a vytvořily si náskok, který bychom těžko doháněli,“ tuší srbský stoper.

Pokud chtějí být Moravané úspěšní, musí i v dalších duelech navázat na výkon proti vedoucí Slavii.

„Všichni jsme si zápas užili. Byla to důležitá výhra, od které se nyní musíme odrazit a pokračovat dál,“ uvedl Gajić.

V Mladé Boleslavi to však budou mít ševci složité. I když Středočeši v posledních dvou duelech brali pouze bod, hlavně v domácím prostředí jsou nesmírně silní.

„Je tam trošku menší, ale zato jeden z nejlepších trávníků v lize,“ vyzdvihuje.

Hlavní zbraní soupeře je hlavně kanonýr Komličenko. Ruský bohatýr s dvaadvaceti góly vévodí tabulce střelců FORTUNA:LIGY a svoji bilanci chce vylepšit i proti Fastavu.

„Samozřejmě je velmi těžké ho bránit. Na druhé straně v prvním zápase mě hlídal při standardkách osobně a vstřelil jsem jim gól, tak doufám, že to zopakujeme a zase vyhrajeme,“ usmívá se Gajić.