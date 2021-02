Oraniště, zasněžené hřiště. Bláto smíchané s pískem, zmrzlá tráva. Fotbalové stadiony v Česku se proměnily v bojiště,z hřišť se stala válečná zóna. I když kulisy a protivníci jsou víceméně pořád stejné, z letního pohodového sportu, ke kterému patří pivo a klobása, se staly zimní radovánky pro otrlé.

Nyní by kopanou v Česku mohli provozovat hlavně otužilci či vyznavači čím dál populárnějšího Spartan Racu. Ať je to jak chce, současné klimatické podmínky toho ligovým hráčům v Česku moc nedovolují. Pokud chcete vidět líbivý, technický fotbal plný šancí a branek, ani nezapínejte televizi.

Nic takového v posledních kolech neuvidíte. Možná tak kuriózní góly, vlastence, divné odrazy, drsné souboje, zranění a všelijaké pády a podklouznutí. To, co běžně nabízí každodenní život na únorové ulici, nyní najdete i ve FORTUNA:LIZE.

Tématem číslo jedna jsou hrací plochy. VAR tu s námi zřejmě bude navždy, v lednu se ale snad začalo poprvé a naposledy.

Své o tom vědí hlavně na Slovácku. Minulý týden se fotbalisté z Uherského Hradiště trmáceli přes celou republiku, aby se v Jablonci dvě hodiny před utkáním dozvěděli, že se hrát nebude. Ani je to nepřekvapilo. Vždyť trávník na Střelnici nedá dopořádku ani strýček Pompo.

V pátek večer pocítil Svědíkův tým sílu přírody znovu. I když ještě v poledne se plocha zelenala a všechno vypadalo na fajn zápas, sněhová vánice schovala hřiště pod bílou peřinu, teploty klesly k minus deseti stupňům a z tuctového ligového duelu se stal „boj o přežití“ jako někde v Arktidě. Na své by si přišli leda Eskymáci …

Jediné štěstí, že v současné době plné paradoxů nemohou na stadion diváci. Věřím, že ti nejoddanější by se klidně svlékli do půl těla a užívali si nezáživný fotbal, ostatní by ovšem raději zůstali doma u kamen či televize.

Letošní pokus s lednovým jarním startem FORTUNA:LIGY krutě nevychází. Momentálně trpí opravdu všichni.

Do Česka nyní proudí arktický vzduch ze severu, silné mrazy mají trvat do středy. Vytápění tak chvíli pojede dál, kluby si za vyhřívání pořádně připlatí. A přitom to stejně na hřišti vypadá tak nějak nefotbalově …