Ne a ne a ne. Nepochopíte to. Hrát nejvyšší fotbalovou soutěž v prosinci, potažmo i v únoru, je v českých podmínkách prostě blbost. Ať se na mě někdo zlobí, nebo ne, toto vážně nejde. Absolutně to demonstruje první prosincový víkend.

Musím si vypůjčit část jedné písně: „Kolony aut, krok sun krok, bo silničáři jako každý rok jsou překvapeni velice, že sníh zasypal jim silnice.“ Ano, Ladovská zima v podání Jaromíra Nohavica. Jak ale trefné pro fotbalové prostředí.

I malé dítě už ví, že ke konci podzimu začíná být venku jaksi nevlídno. Nemluvě ani o ubrečených deštivých nocí, necelý měsíc do Vánoc bývá v Česku i sníh. A vážně není překvapením, že se občas urve den, kdy to pořádně nasněží. Jako teď.

Pět kolo FORTUNA:LIGY bylo odloženo, u dalších visel otazník. Zcela zbytečný, za ním měl být na konci listopadu zcela jasný vykřičník!

Harmonogram totiž nedává vůbec smysl. Možná dává, ale jen těm nejvýše postaveným. Hrát nejvyšší fotbalovou v Česku v době, kdy hrozí nejen probíhající problémy se sněhem, ale rovněž jsou kolikrát šílené mrazy, prostě nejde. Pokud už se nemyslí na fanoušky, tak alespoň na těch 22 chudáků, co toto šílenství musí podstoupit.

Vždy se spekuluje, jak nabitý harmonogram vyřešit. Dlouho se mluví o zúžení soutěže, čímž by samozřejmě odpadl i počet zápasů. Když už musí být takový počet utkánía teoreticky i nadstavba, tak prostě udělat více „anglických týdnů.“ Samozřejmě jsou i evropské poháry, kvalifikace nebo reprezentační pauzy. I v TOP ligách, ke kterým se tak pořád vzhlíží, se nejednou hraje uprostřed týdne. A také to zvládají.

Koneckonců by to uvítali i samotní hráči, jednou za čas si někdy ve středu střihnout mistrovský zápas by jim neuškodilo. Jak vám většina z nich potvrdí, radši budou hrát než trénovat. Tím by se krásně vyrušily zbytečné až nedůstojné prosincové a únorové termíny.

Vyslyší už někdo dlouhodobé volání veřejnosti? Změny jsou třeba!