Slova známé lidové písně se mi vybavila při sledování mladoboleslavského záložníka Marka Matějovského při nedělním zápase ve Zlíně.

Bývalému špílmachrovi Sparty či anglického Readingu se o generaci mladší hráči ani nepřiblížili, někdejší reprezentant nad všemi aktéry vysoko čněl.

Až to bylo zarážející, že čtyřicetiletý kapitán Středočechů si na trávníku dělal, co chtěl. Žádný ze zlínských fotbalistů jej nedokázal eliminovat, zastavit.

Ligový šampion ze sezony 2013/2014 ale není zdaleka jediným veteránem, který může ligu dál hrát.

V nižších soutěžích je podobných „Matějovských“ víc. Ne že by ostatní převyšovali svým umem, spíše zápalem, poctivostí, přístupem. Bez nich by už vlastně žádný fotbal v řadě vesnic ani nebyl. A nejen za to jim poděkujte …

Autor Libor Kopl je sportovní redaktor Deníku