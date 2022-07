Kdo přišel na Letnou, nestačil se divit.

Ševci absolutně nezvládli poslední přípravný zápas s druholigovým Prostějovem. Jen kvůli střelecké nemohoucnosti Hanáků prohrávali po prvním poločase se soupeřem z nižší soutěže 0:2. Stát proti Zlínu jiný protivník, bylo by to na ručník.

I když Zlíňané v závěru zápasu výsledek snížili a možná sahali i po remíze, celkově jim generálka hrubě nevyšla.

O výsledek sice ještě nešlo, ale herní projev byl mizerný.

Snad pořádná facka vrátí hráče zpátky do reality, přinutí je znovu pracovat. Bez dřiny to totiž v lize nepůjde. To vědí nejen na Slovácku …

Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku