Ouha, nic z toho se nestalo. Zlíňané nepotvrdili výkon ani výsledek, s neoblíbeným protivníkem znovu propadli. Poločasové skóre 1:4 mluví za vše. Samozřejmě po zpackaných pětačtyřiceti minutách nejde hráče odepisovat, to by bylo až příliš jednoduché, nicméně chválit opravdu nejde za co.

V době, kdy vedení klubu bojuje o každého fanouška, jsou podobné výpadky nepřípustné. Ševci si ale podobné ztráty dopřávají až příliš často. Sami si podrážejí nohy.

Na Letné už v minulosti rozdali spoustu bodů, obdarovali soupeře, které rozhodně nepatří mezi aspiranty na titul.

Podívejte se: zlínské legendy v hledišti smutnily, ševci doma padli s klokany

Stačí připomenout porážku s Mladou Boleslaví, podzimní výpadky s Olomoucí či právě klokany.

Je jasné, že mančaft z Ďolíčku nepatří mezi oblíbené protivníky Fastavu, výkon Zlína měl být ale daleko lepší.

Ševci se bohužel po posledním úspěchu ukolébali. Mysleli si, že výhra přijde sama.

Jenže nepříjemně narazili, schytali políček.

Po dvou neubráněných standardních situacích a vlastním gólu Vraštila svítilo na tabuli 0:3. Tahle ztráta už se těžko dohání.

Snad si hráči Fastavu před úterním duelem s Pardubicemi sednou zpátky na zadek, začnou zase makat naplno.

Ty dva duely, co zbývají do konce sezony, už snad nějak vydrží. Horší by byl pád do baráže.

Znám totiž lepší způsob, jak trávit dovolenou …

Autor Libor Kopl je sportvní redaktor Deník, expert na fotbal