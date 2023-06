Účel světí prostředky. Velký pragmatik a stratég Pavel Vrba splnil svůj úkol, fotbalisty Zlína po různých peripetiích a problémech dovedl k vytoužené záchraně v nejvyšší soutěži.

Fanoušci Zlína při barážovém zápase ve Vyškově | Video: Jan Zahnaš

evci se v těžké situaci semkli, ukázali charakter a psychicky náročné boje o udržení zvládl.

Borci z Baťova města v klíčových soubojích vsadili na organizovanou hru, poctivou práci a defenzivu.

I když poslední duel náročné diváky nemohl uspokojit, ševcům přinesl nezajímavý fotbal hrozně sešněrovaný taktikou potřebnou remízu. Na Letné si mohou oddechnout, na slavení to ale není.

Vedení klubu musí společně s koučem Vrbou postavit nový tým, který bude hrát v lize důstojnější roli a ne se zase jenom zachraňovat. Pokaždé to totiž vyjít nemusí a na to by měli Zdeněk Grygera a spol. pamatovat.

Autor Libor Kopl je fotbalový expert Deníku