Nejprve do ligové kabiny od mládeže vytáhl někdejšího gólmana Petra Drobisze, kterého si v týdnu připravil jako záskok za zraněné brankáře Nguyena a Fryštáka na roli dvojky.

S tím, že by bývalá jednička Slovácka, Olomouce či Jablonce do zápasu s poslední Karvinou zasáhla, takřka nepočítal, ale rozhodně nešlo o žádnou sázku, hec, byť by spousta jiných trenérů povolala radši dorostence, než pětačtyřicetiletého veterána, který už chytá jenom výjimečně a v Uherském Hradiště si piplá své nástupce.

Drobisz si ale comeback na ligovou scénu užil a byl moc rád, že zase po letech ochutnal, jak chutná profesionální fotbal. Daleko hůře se v sobotu večer cítil Vladislav Levin.

Kouč Svědík ruského fotbalistů poslal do hry ve druhém poločase coby střídajícího hráče, aby jej po devíti minutách vyhnal z trávníku rovnou do kabiny.

Podobnou věc náročný trenér prý udělal poprvé v kariéře. Důvodem byl neprofesionální přístup zahraničního hráče. Signály prý měl Svědík už z tréninků v týdnu před víkendovým duelem s posledním mužstvem tabulky.

Výhru Slovácka nad Karvinou vidělo 3095 diváků. Najdete se v hledišti?

I proto svěřence po několika laciných ztrátách nepodržel. Ostatním dal najevo, že šlendrián přehlížet nemíní, což je samozřejmě v pořádku.

Jenom škoda, že podobně odvážní a otevření nejsou i další Svědíkovi kolegové, kteří jsou až příliš tolerantní a nejdou do konfliktu se svěřenci, jenž si svoje povinnosti neplní důsledně.

V profesionálním fotbale mají páky na to, aby z hráčů vyždímali maximum, přinutili je běhat, bojovat.

V amatérských soutěžích jsou ale trenéři rádi, že se hráči na utkání vůbec dostaví. A střídat je po pár zkažených přihrávkách? To by příště volali rovnou na svaz, že se nesejdou.

Také v lize jsou ale trenéři, kteří kolem hráč chodí po špičkách, bojí se jich. A podle toho některé kluby fungují. Slovácko může být rádo, že má Svědíka.

Pevná ruka na tým platí, což dokazují výsledky nejenom v letošní sezoně.

Autor Libor Kopl je fotbalový expert Deníku