Přitom funkcionáři FC TRINITY i PSG Berani před sezonou hýřili optimismem, mluvili o prostřední skupině i návratu do extraligy.

Realita je bohužel (zatím) jiná.

Ševci se od začátku sezony krčí na předposledním místě, zase se trápí, na jaře zřejmě budou bojovat jenom o udržení v nejvyšší soutěži.

Zlínští hokejisté to loni nezvládli, sestup sami zažili. Vrátit se mezi elitu pro ně bude daleko těžší než čekali.

A teď to hlavní. Mohou za to trenéři? Ve Vsetíně se nerozpakovali, po sérii nezdarů kouče Stantiena i jeho pobočníka Srdínka odvolali.

A mužstvo ožilo.

Valaši se pod koučem juniorky Weintrittem a klubovou legendou Kucharzcykem nastartovali. Bodují, zvládli i sobotní derby. Trenéra na Lapači ale prý hledají dál …

Rostislav Vlach s Jurajem Juríkem v klidu být rozhodně nemohou být.

Zlín, který v minulosti společně dovedli k mistrovskému titulu, jako hlavní kandidát na vítězství v Chance lize tápe.

Většina borců hraje pod své možnosti, nikdo nezáří.

Jelikož se na skladbě týmu velkou měrou podíleli oba odborníci, nesou na svých bedrech hlavní zodpovědnost, největší tíhu.

Speciální dresy body nepřinesly. Ševci podlehli mistrovské Plzni 0:3

Jenže v hokeji se rozhoduje až v play-off, což je jiná soutěž. Času na zlepšení a posun v tabulce mají Berani stále dost, byť někteří soupeři se vzdalují a jít do vyřazovacích bojů z osmého místa nikdo nechce. Ale zase lepší než být dole a strachovat se o udržení v Chance lize.

To by byl teprve průšvih. Jenže takoví diletanti snad hokejoví šéfové nejsou.

Zlínští fotbalisté si rovněž koledují o pořádný malér. V minulých letech to vždycky nějak ustáli, v předstihu se zachránili a letos to zase vypadá na těžkou záchranářskou fušku, ale zase to zvládnou a mezi elitou se udrží, byť nyní není optimismus na místě.

Moc týmů z horší formou aktuálně ve FORTUNA:LIZE není.

Ševci však hlavně v zápasech na Spartě, doma s Jabloncem či Libercem, tedy týmy, které mají vyšší rozpočty a větší možnosti, ukázali, že do druhé ligy rozhodně nepatří, byť třeba konkurenční Slovácko je kádrem a kvalitou nyní mnohem dál.

Jinde v republice to ale není o moc lepší.

Také Teplice, České Budějovice, Pardubice, Jablonec či Ostrava mají své problémy, fotbalisty tam nikdo nevynáší do nebes, nijak je neoslavuje. Všude je to spíš těžký průměr.

Kouč Jelínek má ke klubu i regionu vztah, což platí i o Vlachovi s Juríkem. Výsledky jim nejsou lhostejné.

Dělají všechno proto, aby se to otočilo, mužstvo stoupalo tabulkou vzhůru a konečně vyhrávalo.

Vyprodaný Lapač viděl výhru Vsetína. Berani se trápili v koncovce

Ve fotbale je to těžší. Soupeři zvučnější, silnější a taky je méně zápasů. Každé zaváhání mrzí a štve, ztráty se těžko dohánějí. Moc prostoru na experimenty není.

Na Letné už zjistili, že ne všichni odborníci z televize umí přenést svoje poznatky do praxe.

Za mě je odvolání zlínských trenérů v současné chvíli zbytečné. Laciné gesto pro část fanoušků, které klubu nic zásadního nepřinese.

Jedině, že by vedení FC TRINITY vyplatilo Trpišovského nebo se vrátil zpátky Bílek, a Berani se dohodli s Varaďou. To už by asi šlo …

Nyní bych spíš zatlačil na hráče. Obměnil a okysličil kádr, zvýšil konkurenci. Nepotřebné borce poslal pryč, jiným dalším šanci.

Jenže kde vzít peníze na posily, za co platit drahé borce, když jste rádi, když podniky i restaurace krachují a vy jste rádi, že svítíte a v kanceláři máte teplo …