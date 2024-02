Dvakrát proti Skalici, jednou s Brnem a naposledy v generálce s Dunajskou Stredou. Kdo trefu střídajícího Černína viděl, musel se pousmát. I když gólu předcházela rychle rozehraná standardní situace, hezká akce, závěr už byl krkolomný, šťastný.

Míč si do sítě vlastně srazil domácí záložník Dimun.

I takové branky se však počítají. Být to v lize, slaví ševci cennou venkovní výhru, důležité tři body.

Co by za podobný zásah dali za týden v Teplicích, kde se zase budou chtít odrazit od precizní a důsledné obrany. Jinak to totiž nepůjde.

Trenér Červenka hned po svém příchodu na Letnou zlepšil obrannou fázi, organizaci hry.

Defenziva funguje, nepropadá, nedělá triviální chyby. Tohle všechno je super.

Jenže vpředu to pořád nějak drhne, nefunguje.

Ševci si nějaké šance pokaždé vytvoří, koncovka je ovšem většinou žalostná.

Chybí klid, důraz, lepší řešení. Ostatně o tom všem mluvil právě zlínský kouč po druhém utkání v Turecku.

Zabiják se ale doposud nenašel. Všichni na Letné věří, že to bude mladík Schánělec. Talent ze Sparty ale stejně jako Nigerijec Ikugar zatím mlčí. Jak dlouho?

Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku