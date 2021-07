Byl u obou zásadních momentů sobotního duelu s Brnem. Obránce Zlína Lukáš Vraštil nejprve ve 3. minutě ve vlastní šestnáctce fauloval protihráče, z penaltového zákroku se pak vykoupil vyrovnávací trefou na konečných 1:1.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v posledním přípravném zápase jen remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1:1. | Foto: Jan Zahnaš

„Trošku jsem to tím gólem napravil, ale je jedno, kdo tu branku dá. Pro mě je to povzbuzení do dalších zápasů. Že to bylo do sítě Brna, je už taková pikantnost,“ říká s úsměvem bývalý hráč Zbrojovky.