Gólem navázal na povedenou generálku s Líšní, proti které se trefil dokonce dvakrát, branka do sítě Karviné jej ale vůbec nehřála. Jednadvacetiletý záložník Zlína David Tkáč na půdě nováčka jen mírnil debakl ševců (1:4).

„Gól mě může jenom nakopnout, jinak mi byl ale k ničemu,“ ví dobře hostující středopolař, jenž se v české nejvyšší soutěži trefil poprvé od 15. února 2022.

Do ligy se vrátil po dlouhé době, za sebou má těžké období. „Obavy jsou ale pryč,“ tvrdí.

Chmury a blbá nálada jsou naopak zpátky na Letné.

Ševcům vstup do nové sezony hrubě nevyšel, hlavně první poločas byl mizerný.

„Karviná si s námi dělala, co chtěla. My jsme na její bránu vystřelili snad jenom jednou nebo dvakrát, ale gólmana jsme v podstatě neohrozili. Naopak soupeř měl spoustu šancí, nastřelil břevno,“ líčí.

Zlín na stadionu nováčka srazily především standardní situace, po kterých inkasoval dva ze čtyř gólů. „Přitom na konci minulé sezoně jsme je výborně bránili a díky tomu se i v lize zachránili, teď jsme po nich dostali dva góly, což nás sráží,“ štve Tkáče.

Ofenzivní záložník šel do hry až po změně stran, kdy ševci tekli 0:3. „Neměli jsme co ztratit. Šli jsme tam s chladnou hlavou. Chtěli jme něco vytvořit, brzy dát gól, což se nám povedlo, ale Karviná vzápětí dala na 4:1 a definitivně nám odskočila,“ popisuje.

Hosté už porážku nedokázali zmírnit, do Baťova města se vrátili s debaklem. „Pro nás je to tvrdá rána. Chtěli jsme vyhrát. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na další zápas,“ říká.

Problém je, že za týden dorazí do Zlína Sparta, dalším protivníkem bude Slavia.

„Jsou to soupeři, na které se vždycky těšíme. Můžeme se ukázat a překvapit, ale výkon musí být úplně jiný,“ ví dobře.

Fanoušci věří, že Tkáč se Slončíkem proti hlavním kandidátům na titul nastoupí od první minuty. Jednadvacetiletý záložník věří, že by celé utkání zvládl.

„V přípravě i teď v lize jsem hrál vždycky jenom poločas, takže nedokážu říct, zda to vydržím, ale necítil jsem se vůbec špatně,“ tvrdí.

Se Slončíkem, byť nastupují na stejné pozici, si vyhoví. „Sice jsme spolu nikdy dříve nehrávali a potkali se až teď v áčku, ale může nám to klapat,“ věří.

„Jeden z nás musí být vždycky výš a druhý pod ním. Slon si stejně hodně chodí pro balony níž, já spíš zůstávám nahoře,“ připomíná.