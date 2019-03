Pozorná hostující obrana pustila osmadvacetiletého fotbalistu do jediné šance, kterou ale lapil výtečný gólman Buchta.

„Zápas se mi nehodnotí dobře, protože jsme se na něj dobře připravili, ale bohužel se nám výsledkově nepovedlo. Duel rozhodla produktivita soupeře. I my jsme měli nějaké šance, jednou jsme trefili tyč. Gólman Buchta asi bude mužem kola,“ tuší slávistický odchovanec.

Vy jste na něm taky ztroskotal hned v desáté minutě, že?

To mě mrzí. Při nějaké standardní situaci jsem se dostal k hlavičce. Myslím, že jsem to trefil dobře, ale Buchta dobře zasáhl na čáře.

Vy jste byli v úvodní půlhodině herně lepší. Proč jste nevydrželi až do poločasu?

Tam jsme jednou nezachytili aut, po kterém měl hostující Sladký šanci. To Olomouc trošku nakoplo. Pak jsme si nepohlídali Yunise na přední tyči a hned z druhé šance jsme dostali gól. Když jsme je předtím tlačili, tak to bylo takové blbé. Soupeř v první půl fakt nic neměli.

Ve druhé půli už se hrálo nahoru, dolů, ale moc šancí jste neměli. Souhlasíte?

Po přestávce už hrála Olomouc docela dobře. My jsme se ji snažili dotláčet, ale Hanáci jsou šikovní na míči, takže z toho vždycky vyjeli a chodili do brejků. My jsme se to pak snažili zjednodušit. Do hry šel druhý útočník, nakopávali jsme balony dopředu, ale hostující obránci si to dobře pohlídali. Kromě toho břevna jsme neměli žádnou šanci.

Závěr už byl vabank…

Jasně. Věděli jsme, že buď dostaneme gól, nebo se nám při nákopu něco odrazí a dáme gól. Bohužel to zase bylo na druhou stranu.

Stejně jako v Liberci jste ani doma s Olomoucí nedali branku a prohráli. Je to velká nepříjemnost?

Mrzí to hodně. Na Olomouc jsme si fakt věřili. Celých čtrnáct dní jsme se na Sigmu připravovali. Škoda, že jsme z toho úvodního tlaku nedali nějaký gól. Kdybychom vedli, utkání bychom zvládli. Bohužel nám tam teďka nic nespadne a Olomouc už si to pohlídala.

Jak vůbec vypadala příprava na utkání? Třeba o tom, že Poznar nebude hrát, jste se dozvěděli až ve čtvrtek odpoledne …

V kádru jsme bez něj tři útočníci. Trenér se rozhodl pro mě a připravovali jsme se stejně jako na jakýkoliv jiný zápas.

Necítil jste se vpředu až příliš osamocený?

Když jste vpředu sám, vždycky jste tam osamocený. Možná to chtělo větší podporu.

Nebylo by lepší, kdybyste hrál na dva útočníky?

Asi by to chtělo hrát na dva útočníky, ale trenér se rozhodl takto. Třeba předtím v Ostravě, kde jsme vyhráli, nám to šlo i s jedním útočníkem. S Olomoucí nám to nevyšlo. Ale šance jsme měli. Nebylo to tak, že bychom nevystřelili na branku jako v Liberci. ¨

Nečekal jste, že to po vystřídání zraněného stopera Beneše budete mít vpředu jednodušší?

Abych řekl pravdu, tak jsem si toho vůbec nevšiml. I ten další stoper Štěrba je kvalitní. Neřešil jsem, zda tam je Beneš, Jemelka nebo ten třetí.