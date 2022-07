„Chci být zase jednička. Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Budu makat a uvidíme, jak to dopadlo. Zatím jen to otevřené,“ vnímá zkušený jednatřicetiletý gólman Trinity.

V letní přípravě si drží slušnou výkonnost, velmi dobrou formu. Byť ze zápasů nejde až tolik vyčíst, Zlín ve čtyřech duelech inkasoval jediný gól.

Dostál odchytal poločas proti Baníku, Karviné i ve středu proti Vyškovu, kdy si připsal pár těžkých zákroků.

„Chytá se mi výborně. Cítím, že se do toho začínám zpátky dostávat. Je to podobné jako před zraněním. Vůbec nic mě nelimituje. Snad to vydrží,“ přeje si.

Trenér Jelínek doposud protočil tři gólmany. Kromě zkušeného Dostála také mladíky Šišku a Bachůrka. Jen Rakovan doposud nechytal, dvoumetrový gólman laboruje se zraněním, v akci v létě ještě nebyl.

„Konkurence tady je stejná jako všude jinde. Třeba Bachůrek je mladý a šikovný. Určitě mu zápasy pomohou nasbírat cenné zkušenosti, které se mu budou hodit ve třetí lize,“ míní.

Podívejte se: ševci si poradili i s Vyškovem. První půlka byla lepší

Jinak je zlínská příprava podobná jako v minulých letech. „Samozřejmě se upravuje i podle trendů a novinek. Jelda (Jelínek – pozn. red,) vždycky dojede ze studia licence a má nové informace či poznatky, podle kterých různě upravuje tréninky, což je celkem fajn,“ říká zlínský odchovanec, který ve středu přispěl k výhře ševců nad druholigovým Vyškovem.

I když favorit nad soupeřem z nižší soutěže nijak nevyčníval, byl produktivní a využil nedůslednost v soupeřově defenzivě.

„Celkem nám to běhalo. Kluci hlavně v prvním poločase drželi dobře balon, měli herní převahu. Druhý poločas už se nám to trošku pokazilo. Více jsme ztráceli míče, hosté chodili do brejků, ale celkově zápas hodnotím kladně, protože jsme vyhráli 3:0,“ usmíval se.

Dostál ale nulu zadarmo rozhodně nedostal. V brance se musel činit, byť mu dost pomohli spoluhráči i nepřesní borci z Vyškova.

„Zase se budu opakovat, protože jsem to už říkal několikrát, ale já jsem při těchto přípravných zápasech radši, když dostanu nějaké branky, ale aspoň si zachytám,“ prohlásil.

„Chápu trenéry, že by asi nebyli moc nadšení, kdyby byla naše obrana nějak extra průchozí, za mě je ale dobře, že soupeř toho po přestávce měl víc než v první půli. Alespoň jsem se nenudil. Pro kluky přede mou to ale je trošku horší, protože se to bude jistě řešit,“ dodává Dostál.