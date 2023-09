V derby přišli o cenný bod a taky o brankáře Stanislava Dostála. Opora fotbalistů Zlína dochytala sobotní utkání proti Slovácku s natrženou ledvinou, sobotní noc strávila na Jednotce intenzivní péče Krajské nemocnice Tomáše Bati, kde v nejbližších dnech podstoupí další vyšetření. Ševcům bude chybět několik týdnů.

Informaci, kterou jako první přinesl web iDNES.cz, potvrdil viceprezident FC Zlín Zdeněk Grygera. „Samozřejmě je to pro nás nepříjemná zpráva, ale hlavní je zdravotní stav brankáře Dostála, který byl měl být v tuto chvíli stabilizovaný. Snad se co nejdříve uzdraví a bude zase zpátky na hřišti,“ přeje zkušenému gólmanovi Grygera.

Dvaatřicetiletý brankář se zranil už ve 20. minutě sobotního zápasu, který Zlín nakonec prohrál 0:1 a klesl na poslední místo tabulky.

Dostál se při snaze chytit míč po centru Reinberka ve vzduchu srazil s iráckým obráncem soupeře Merchasem Doskim a spoluhráčem Martinem Cedidlou, trojice pak po střetu dopadla na zem. Přestože cítil bolest, zápas dochytal a mužstvo hlavně v závěru parádními zákroky podržel.

Problémy vyšly najevo bezprostředně po utkání, kdy zlínský odchovanec zjistil, že má krev v moči. Večerní vyšetření odhalilo natrženou ledvinu a vnitřní krvácení, které se v nemocnici podařilo přes noc zastavit. Momentálně je stav zlínského brankáře stabilizovaný.

„Noc strávil na JIP, avšak nyní už je na standardním pokoji na pozorování," informuje mluvčí FC Zlín Zuzana Molková.

„Bylo to pro nás překvapení, když jsme to zjistili. Věřím, že to nejhorší má Standa za sebou a že léčba bude probíhat bez komplikací, aby byl brzy zase s námi na stadionu,“ přeje si nejen Grygera.

Vedení klubu ale žádnou náhradu za zraněnou jedničku shánět nebude. Vypomůže si z vlastních zdrojů. Kromě zkušeného Rakovana má Zlín na soupisce také talentovaného Bachůrka, který v neděli chytal za béčko.