A byť se zdálo, že se ještě v podzimní části sezony vrátí na ligové trávníky, objeví v sestavě, doteď sleduje zápasy ševců jenom z tribuny.

„Je v módu rekonvalescence,“ hlásil po sobotním utkání s Ostravou trenér Fastavu Jan Jelínek. „V jednu chvílí se cítí dobře a začne trénovat, pak se cítí hůře a nejde to,“ vysvětloval.

Zlínský kouč o víkendu nevyloučil ani další operaci. „Situaci řešíme s jedním specialistou z Prostějova. Do konce podzimu bude těžko připravený,“ prohlásil.

Zkušený třicetiletý gólman se ale nyní cítí mnohem lépe, do konce roku by se mohl dostat alespoň mezi náhradníky.

„Nevím, jestli se stal zázrak, s tím bych byl opatrný, ale zatím to vypadá velmi dobře,“ klepe na dřevo. „Když to půjde, tak bych se samozřejmě rád podíval na hřiště a byl přípraven na nějaké zápasy z lavičky,“ říká.

Zápasový adrenalin už mu schází. Doteď se zlínský odchovanec individuálně připravoval pod dohledem fyzioterapeutky Kateřiny David, občas to zkoušel i s týmem. Návrat po zranění ale provázely komplikace, které gólmana prakticky vždy vrátily na začátek dlouhého procesu.

„Naštěstí posledních deset dní, kdy dělám úplně vše, co k tréninku patří, necítím žádnou bolest, žádné omezení, což je důležité,“ míní.

Podle lékařů se Dostál měl vrátit k fotbalu po asi šesti týdnech od operace, nakonec se pauze protáhla už na tři měsíce. „Bohužel někdy z ,,banálního" zranění vzniknou komplikace a člověk se s tím musí vypořádat, jak nejlíp umí a hledat řešení, jak z toho co nejrychleji ven. Ale podstatné je být stoprocentně zdravý a připravený,“ ví dobře.

Dostálovi se přitom po celou kariéru vážnější zranění vyhýbala. V minulosti z různých důvodů absentoval pouze pár dnů, maximálně scházel týden. „Bohužel nyní jsem tři měsíce bez zápasu, na což se samozřejmě nedá úplně připravit, ale snažím se postupně zapojovat, jak to jen jde. Trpěním bych to asi nenazval, ale zkrátka není to situace, která je mi příjemná,“ přiznává.

Vyhlídky jsou ale optimistické. Do konce kalendářního roku by mohl zvládnout plnou zátěž. „Nyní už se tak vlastně stalo,“ říká opora Zlína.

Kamarády a spoluhráče nyní podporuje pouze z tribuny. I když při některých duelech v hledišti společně s fanoušky trpěl, třeba poslední duel s Baníkem si užil, byť ševci doma jenom remizovali 2:2, výkonem ale věrné diváky nadchli.

„Všichni kluci vědí, že to někdy bylo jako na houpačce a chtělo by to o pár bodíků víc. Já osobně ale vidím postupné herní zlepšení a věřím, že nám to ještě body do konce podzimu přinese,“ uvedl.

„Je jenom dobře, že kluci zlepšili defenzivu, obrana si sedla. Raky tomu taky v posledních zápasech hodně pomohl. Věřím, že v podobné hře budeme pokračovat i dál,“ přeje si.

Nyní mají ševci před sebou dva důležité záchranářské duely v Teplicích a doma s Karvinou. Pokud těžké šichty zvládnou, budou mít v zimě klid. V opačném případě si zkomplikují svoji pozici, nechají nadechnout ohrožené soupeře.

„Proto budu klukům moc fandit, aby to zvládli,“ dodal.