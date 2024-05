Ztrát už bylo dost, teď už budou jenom vítězit. Alespoň to na klubovém webu slibuje generální manažer FC Zlín Zdeněk Grygera. Bývalý reprezentant nepochybuje, že ševci závěr sezony zvládnou a v nadstavbě si zajistí příslušnost v tuzemské elitě i pro příští soutěžní ročník.

Fotbalisté Zlína a Českých Budějovic nastupují na utkání. | Video: Libor Kopl

„Ne dvě, ale čtyři vítězství v následujících utkáních nám zajistí pokračování i v následující sezoně nejvyšší fotbalové ligy 2024/2025,“ říká rozhodně generální manažer Zdeněk Grygera za celý zlínský klub.

„Jak toho dosáhneme? Jednoduše podáme perfektní, kolektivní a hlavně vítězné výkony! V tom 100% podpoříme všechny hráče počínaje majitelem přes trenéry a celé vedení klubu. A začneme už teď v domácím utkání s Bohemians za tři body. Čistě a slušně. Další krok k našim vítězným zápasům a postupu tabulkou,“ dodal Grygera.

Ševci sice mohou za jistých okolností už v neděli sestoupit, i po dalším zaváhání mají situaci stále záchranu ve vlastních rukou.

Když porazí v neděli doma Bohemians a uspějí také v Jablonci, nemusí se ohlížet na další výsledky.

Jistě neskončí poslední, ale půjdou do baráže s druholigovým týmem.

Na to teď ale nikdo nemyslí, všichni se soustředí na nadcházející utkání, souboj s klokany.

„Musíme prostě dvakrát vyhrát, což by nám zajistilo baráž. Jako první stojí v cestě Bohemians, kteří už mají záchranu jistou, ale s tím nemůžeme kalkulovat. To by mohlo být zrádné," ví dobře zlínský trenér Bronislav Červenka.

Pokud chtějí ševci na konci ročníku slavit, musí ovšem ještě přidat. V nasazení, důrazu, zarputilosti, ochotě tvrdě pracovat. Proti českobudějovickému Dynamu to bylo málo.

I když závěr po přísném vyloučení Schánělce odehráli v deseti velice slušně, obrat v oslabení nedotáhli.

Trenér Červenka po minulém utkání postrádá nejen útočníka Schánělce, ale i kapitána Fantiše si záložníka Slončíka. Oba se v minulém utkání vykartovali, takže o víkendu nemohou nastoupit.

Šanci dostanou jiní borci, kteří se musí rvát za tým, klub i celé město.

Ani s pražskými Bohemians to ovšem nebude jednoduché. Byť bookmakeři sázkových kanceláří mají jasno a favorizují poslední tým, klokani nechtějí jet na Moravu pouze na výlet.

„Chceme hrát pořád naplno i ve zbývajících dvou kolech. K dalšímu utkání ale musíme přistoupit lépe, nemůže se opakovat druhý poločas zápasu s Karvinou. Strašně mě to štve a tohle tolerovat nebudu. Prohrát se může, ale ne po takhle odevzdaném výkonu. Zlín na rozdíl od nás bojuje o záchranu, to ale neznamená, že nemáme o co hrát. Musíme si napravit reputaci," ví dobře kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Celek z Vršovic v letošním soutěžním ročníku FORTUNA:LIGY nenavazuje na loňskou mimořádně úspěšnou sezónu, kdy jim čtvrté místo zajistilo účast v předkole Evropské konferenční ligy.

Pražané, kteří už mají jistou záchranu, sezonu dohrávají spíše z povinnosti. Klokani v nadstavbě zatím nezvítězili. Po úvodní porážce v Českých Budějovicích 1:2 doma remizovali s Jabloncem 1:1, naposledy ve čtvrtek v Ďolíčku podlehli Karviné 1:3.

Domácí sice vedli od 20. minuty po gólu Jana Matouška, obrat Slezanů ovšem krátce po změně stran zařídili Rajmund Mikuš s Lukášem Budínským. V 89. minutě přidal pojistku střídající Patrik Čavoš.

Karviná v lize zvítězila na hřišti Bohemians na devátý pokus a po předchozích čtyřech porážkách.

Lídrem klubové produktivity klokanů je Jan Kovařík. Zkušený krajní obránce či křídelník ke čtyřem vstřeleným brankám přidal sedm gólových asistencí, nejlepším střelcem týmu je Erik Prekop, který vstřelil šest branek a je také s 41 střelami nejpilnějším střelcem Pražanů.

Duel předposledního čtvrtého kola nadstavby první fotbalové ligy se hraje na Letné v neděli od sedmnácti hodin.