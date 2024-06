Těžko se smiřoval se sestupem, pád o patro níž jej dost bolel. Také sportovnímu manažerovi FC Zlín Zdeňku Grygerovi chvilku trvalo, než rozdýchal obrovské zklamání, sportovní neúspěch, pod který je i on výrazně podepsaný. Smutnit ale bývalý obránce Juventusu, Sparty či Ajaxu Amsterdam dlouho nemohl. Rychle zahnal chmury, blbou náladu a vrhl se do práce.

Fotbalisté Zlína a Českých Budějovic nastupují na utkání. | Video: Libor Kopl

S majitel Červenkou si ujasnili priority, vytyčili cíle a začali budovat novou éru klubu z Baťova města, který po dlouhých devíti letech přišel o nejvyšší fotbalovou soutěž, respekt soupeřů i přízeň některých fanoušků.

Nyní už se ale na Letné maká na nápravě, comebacku mezi tuzemskou elitu.

„Pracujeme na zajištění všech nezbytných podmínek pro sezónu v druhé lize. Naší prioritou je okamžitý návrat zpět do první ligy,“ tvrdí.

Vedení Zlína nelení. Má za sebou zasedání představenstva, jedná s partnery, s hráči i s realizačním týmem.

„V tuto chvíli je vše v pohybu, aktivně probíhají jednání se všemi hráči, ale také sponzory. Chce to samozřejmě více času, protože jde o složitý proces a my se budeme snažit, aby vše dopadlo podle našich představ a nejen tým, ale celý klub byl připraven úspěšně zvládnout další sezonu,“ říká Grygera.

„O veškerých finálních rozhodnutích budeme informovat, ale v tuto chvíli nebudeme vyvolávat spekulace. Každý den se něco děje a situace se neustále vyvíjí ve všech směrech. Jisté samozřejmě je, že musí dojít ke změnám,“ ví dobře.

Konkrétní jména zatím nepadla. Velmi pravděpodobné je setrvání hlavního kouče Červenky i jeho asistentů Motala se Světlíkem.

Změny ovšem dozná kádr.

Jak bude mančaft nakonec vypadat, není v tuto chvíli úplně jasné. Ne každému se totiž chce hrát druhá liga, navíc za horších finančních podmínek.

Mužstvo se poprvé sejde v pondělí 17. června. Do té doby má Grygera čas na jednání i debaty s hráči.

Ševci svěří, že se i po sestupu budou moci spolehnout na věrné fanoušky. Na Letné je chtějí udržet výkony a hlavně výsledky.

„Rád bych našim fanouškům vyjádřil vděčnost za jejich podporu, která je pro nás klíčová. Chci je ujistit, že jsme odhodláni udělat vše pro to, abychom se co nejdříve vrátili zpět do první ligy. Věříme, že společnými silami, s pevným odhodláním a vírou, dokážeme překonat toto obtížné období a vrátit se silnější,“ prohlásil bývalý reprezentant.

Frustraci fanoušků chápe, další zklamání nehodlá dopustit.

„Všichni v klubu, od hráčů přes trenéry až po vedení, nesou zodpovědnost za tento výsledek, který neodpovídal našim ani fanouškovým očekáváním. Momentálně začínáme od začátku, startuje nová kapitola. I když se zdá, že je v tuto chvíli před námi dlouhá cesta, my jsme se rozhodli, že se po ní vydáme, protože společně dokážeme velké věci. Věřím proto, že za rok se budeme společně radovat z postupu do první ligy,“ dodal Grygera.