Žádný stres. I když jsou bez titulárního sponzora a do nové sezony FORTUNA:LIGY jdou s prostým názvem FC Zlín a také s výrazně omlazeným kádrem, v Baťově městě roli outsidera odmítají. Po náročném jaru a záchraně v baráži by se letos ševci chtěli pohybovat výš. Pomoct mají i fanoušci.

Fotbalový Zlín uspořádal předsezonní tiskovou konferenci v hotelu Baltaci Atrium. Na snímku Zdeněk Grygera. | Foto: FC Zlín

„Líbilo se mi, jak se všichni na konci minulé sezony semkli a táhli za jeden provaz. Celý klub včetně fanoušků držel pohromadě. To je to, co si chceme přenést i do nové sezony. Je to směr, jakým bychom chtěli jít,“ říká místopředseda představenstva klubu FC Zlín Zdeněk Grygera.

„Máme výborného trenéra s obrovskými zkušenostmi, pod jeho vedením bychom se rádi odrazili ještě výš,“ přeje si.

I když o cílech před novým ročníkem nahlas nemluvil, je jasné, že na Letné nikdo o záchranu hrát znovu nechce.

Klub přitom musí oželet několik milionů korun, jimiž ročně přispívali do rozpočtu Trinity Bank a Climax. Nahradit je měla vsetínská společnost Fastav Development, její návrat do portfolia klíčových přispěvatelů však nedopadl.

„Na pozici hlavního partnera se posunula sázková kancelář Tipsport. Hlavně díky majiteli Červenkovi je klub ekonomicky stabilní,“ uklidňuje veřejnost Grygera.

Bývalý reprezentant na předsezonní tiskové konferenci, která se ve čtvrtek uskutečnila v hotelu Baltaci Atrium, prozradil, že i přes hektické letní období probíhají jednání se všemi partnery.

„My jsme rádi za všechny, co s námi zůstali a pomáhají nám třeba i v menší formě. Věřím, že se k nám někdo další přidá,“ přeje si Grygera.

Vedení Zlína se po minulé složité a dlouhé sezoně snažilo mužstvo okysličit, omladit.

Bolí jen odchody Hrubého a Čanturišviliho ke konkurenci.

Místo veteránů Filla, Procházky či Hlinky, jimž klub neprodloužil smlouvu a ukončil spolupráci, přišli Ndiaye, Žák či Čelůstka.

Pryč je dalších sedm borců, naopak místo v kádru si vybojovali mladíci Bužek s Poláškem či navrátilec z hostování Hrdlička.

„Největší posilou je ale uzdravený David Tkáč,“ je přesvědčený Grygera.

Podle něj je kádr z velké části hotový. „Samozřejmě o jeho případném doplnění se bavíme denně. Přestupový trh je otevřený až do začátku září, k nějakému pohybu ještě dojde,“ říká.

Ševci shánějí především hráče do středu zálohy, kde chybí klasická šestka.

Ale jak naznačily přípravné duely a hlavně poslední souboj s Líšni, forma roste a výkony jsou na vzestupu.

„Hlavně podle generálky je vidět, že naše hra je rychlejší a živější,“ vypozoroval bývalý obránce Sparty, Ajaxu a Juventusu. „Teď je potřeba, aby si to dobře sedlo a výkony si přenesly i do mistrovských zápasů,“ dodal Grygera.