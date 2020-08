„Příprava byla krátká, rychlá. Poslední ročník po všech stránkách komplikovaný, i teď nás čeká těžká sezona. Hned první dvě kola budou ostrá. I tak věřím, že kádr je dobrý, konkrétní umístění ale nechci říkat. Chceme ale být na středních pozicích,“ uvedl generální manažer zlínského Fastavu Zdeněk Grygera.

Nejen ševce letos čeká nový model FORTUNA:LIGY s osmnácti týmy a bez nadstavbové části. Bývalému reprezentačnímu obránci se to zamlouvá. „S majitelem jsme o to dlouhodobě bojovali,“ tvrdí.

„I když jsme si nadstavbu odsouhlasili, všichni jsme od ní čekali víc. Atraktivitu ani peníze to nepřineslo. Lidé na zápasy nechodili ve větším počtu. Hrát každý s každým dvakrát je lepší, klidně by to takto mohlo zůstat napořád,“ přeje si.

Zlíňané vstoupí do nové sezony domácím derby se Slováckem a s pozměněným kádrem.

V Baťově městě skončili Džafič, Hronek, Ikaunieks a Azackij, Bartošák po vypršení smlouvy zamířil do Karviné.

„V závěru sezony jsme byli v kontaktu. Jednou jsme se potkali, vyměnili názory. Lukáš chtěl zkusit zahraničí angažmá, nakonec se dohodl jinde, tím to považuji za uzavřené,“ pronesl Grygera.

Blízko angažmá v Brně je zase stoper Bačo, kterému nevyšel přestup do Rumunska. Mladý obránce Tkadlec bude hostovat v druholigové Líšni.

Novými tvářemi na soupisce Fastavu je bývalý obránce Plzně a Ostravy Procházka, z druholigového Ústí nad Labem na Moravu přišel francouzský křídelník Dramé. Z hostování se vrátili Slaměna a Vyhnal.

Kádr tak nyní čítá pětadvacet hráčů včetně tří brankářů.

„Pohyby už nebudou velké, ale ještě nějaká obměna mužstva může nastat, protože přestupní termín končí až pátého října,“ připomíná Grygera.

„Nejprve ale budeme řešit případné uvolnění některých hráčů na hostování, aby měli více herních příležitostí,“ přidává.

Ve Zlíně nyní nepočítají s obráncem Ngimbim, kterému hledají nový klub, kde by byl více vytížený.

„Defenzivu máme pokrytou, stoperů je na soupisce hodně.“ říká.

Mimo hru dál zůstávají Vraštil s Vyhnalem, dlouhá pauza čeká Jana Hellebranda. Mládežnický reprezentant totiž ve čtvrtek podstoupí operaci zkříženého vazu v kolenu.

„Rekonvalescence bude delší. Všichni mu přejeme, aby to dopadlo dobře a brzy se vrátil na trávník,“ dodal.