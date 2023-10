Poprvé se potkali coby spoluhráči v Drnovicích, po letech se na chvíli sešli ve Zlíně, kde se Zdeněk Grygera stal funkcionářem, sportovním ředitelem. Bronislav Červenka tehdy působil jako asistent trenéra Páníka u ligového mužstva, později vedl juniorku.

Viceprezident fotbalového klubu FC Zlín Zdeněk Grygera ve středu po poledni oficiálně uvedl do funkce trenéra prvoligového týmu Bronislava Červenku. | Foto: Deník/Martin Břenek

Po triumfu v MOL Cupu v roce 2017 ale rodák z Újezdce u Luhačovic z Baťova města odešel, na Letnou se vrací až nyní, po šesti letech, oklikou přes Ostravu a Kroměříž.

„Věděli jsme, že Broňa jednou bude vhodným trenérem pro Zlín. Nyní nastala ideální situace, možnost jej angažovat. Zaslouží si, aby u nás dostal šanci a trénoval v první lize. Prošel klubem, hrával tu. Ve městě bydlí, má tu rodinu, známé," upozorňuje Grygera.

Bývalý reprezentant, který žije v Holešově, do Kroměříže na fotbal občas zavítal. Dobře ví, jak velký kus poctivé práce Červenka na stadionu Jožky Silného odvedl.

Motal nad nabídkou Zlína neváhal. Komu předá trenérské žezlo ve Skašticích?

„Jeho rukopis byl čitelný, pracovitost obrovská. Poskládal si realizační tým, který si s sebou bere i k nám," říká.

Viceprezident FC Zlín se s Červenkou dohodl na spolupráci do konce sezony s opcí na další dva roky.

Z Kroměříže míří na Letnou i asistenti Lukáš Motal s Ivo Světlíkem.

„Vím, že je to pro Hanáckou Slavii komplikace, ale věřím, že si s tím poradí. To, že angažujeme jejich trenéry, je vizitka as ocenění dobré práce celého kroměřížského klubu, který si návratem do druhé ligy splnil svůj sen," prohlásil Grygera.

Novým trenérem ševců se stal Bronislav Červenka. Na Letnou se vrátil po 6 letech

Na pozici trenéra brankářů se vrací Otakar Novák kondičním trenérem bude znovu Michal Molek.

Martin Juřička se bude starat o gólmany nejen v juniorce. Vedení Zlína by v klubu rádo udrželo i další Vrbovy pobočníky Jiráčka, Vrtělku a Šišjáka. U jakých týmů by měly na Vršavě působit, ale zatím není jasné.

Vedení klubu nyní začne řešit i kádr, který se musí v zimní pauze doplnit, posílit.

Ševci i díky Červenkově přehledu o druhé lize dostanou typy také na hráče z tuzemska, zlákat je do Zlína ale nebude vůbec jednoduché.

„Výběr nám poněkud zužují béčka ligových týmů, Vyškov si jde svojí cestou. Ale vedle máme Slovensko, sáhnout můžeme i do zahraničí, ne každému se však k nám chce," přiznává Grygera.

Hlavním cílem Zlína dál zůstává záchrana v nejvyšší soutěži. „Chceme postupně stoupat tabulkou, po krůčku jít nahoru a být úspěšný," dodal.