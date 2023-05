I ve složitém období je důležité si připomínat významná jubilea, zásadní milníky. Zlínští fotbalisté Antonín Fantiš a Vukadin Vukadinovič si i přes nepříznivé výsledky a boj o záchranu fanfáry zaslouží.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v předposledním 29. kole základní části FORTUNA:LIGY přivítali na Letné Bohemians 1905. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Fantiš ve středečním zápase 29. kola FORTUNA:LIGY proti pražským Bohemians 1905 zaknihoval jubilejní třístý start v nejvyšší soutěži, Vukadinovič zase odehrál v české nejvyšší soutěži dvousté utkání.

Před zápasem s klokany jim k dosažení významných met při menším slavnostním ceremoniálu poblahopřál generální manažer týmu FC Trinity Zdeněk Grygera.

Jednatřicetiletý Fantiš v nejvyšší soutěži působí již patnáctou sezonu.

Mládežnický reprezentant byl do ligového kádru Příbrami přeřazen v létě 2008. V kariéře prošel i dalšími českými kluby. Působil v Ostravě, v Jablonci, odkud zamířil do Zlína. V září 2017 se sice vrátil zpět do Příbrami, ale o dva roky jej zpátky na Letnou zlákal oblíbený trenér Csaplár.

Poctivý univerzál v dresu týmu FC Trinity odehrál 131 ligových zápasů, ve kterých vstřelil pět branek.

Srbský fotbalista Vukadin Vukadinovič začínal s fotbalem v Hajduku Bělehrad. Do Česka přišel v roce 2009. Přes Sezimovo Ústí, Jablonec, Viktorii Žižkov a Slavii se v září 2015 ocitl ve Zlíně, kde se mu náramně dařilo. V Baťově městě prožil nejhezčí období kariéry. Vukadinovič pomohl ševcům k triumfu v MOL Cupu, se Zlínem si zahrál také základní skupinu Evropské ligy.

Rychlonohý křídelník či útočník v Česku nosil také dres Sparty, Karviné a Teplic, vyzkoušel si rovněž zahraniční angažmá v tureckém Bolusporu, chvíli byl v týmu Radničky Niš. Loni v lednu se ale vrátil zpět do Zlína, za který v lize odehrál 113 utkání a vstřelil 12 branek.

Mezi jubilanty byl i obránce Martin Cedidla. Člen reprezentační jednadvacítky o víkendu proti Plzni odehrál stý zápas v lize.