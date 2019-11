Dvacetiletý fotbalista se v dohrávce 17. kola FORTUNA:LIGY blýskl výtečným výkonem, který povýšil nádhernou akcí a asistencí na vyrovnávací trefu Reinberka.

„Trenérovi děkuji za šanci. Snad jsem ho nezklamal. Zápas jsem si užil, z hlediště mi fandili táta, brácha i děda. Z remízy ale radost nemám, měli jsme k vítězství blíž," říká odchovanec sousedního Fastavu.

Na tenhle duel čekal syn bývalého ligového obránce, jenž si dokonce s Petržalkou zahrál Ligu mistrů, více než dva roky. Právě v létě 2017 totiž Hellebrand pikantně přestoupil ze Zlína do Slovácka.

Cítil větší šanci, že v Uherském Hradišti bude hrát. Nakonec si ale šikovný středopolař, kterého trenér Páník kdysi přirovnal k Tomáši Rosickému, hodně vytrpěl, než se objevil v základní sestavě ligového mančaftu.

Proti Jablonci ovšem ukázal, že talent má. Mládežnický reprezentant trápil soupeře pohybem i nápady. Míč mu bylo těžké sebrat, myšlením byl vždy dva kroky napřed.

„Patrika znám ještě ze společného působení ve Zlíně. Je to vrtkavý, šikovný kluk. První poločas nás vodil sem a tam,“ říká stoper Jablonce Jakub Jugas.

Hlavní Hellebrandova chvíle přišla po půlhodině hry. Domácí záložník se po autu Jurošky prosmýkl kolem Kubisty se Sýkorou, vtipně si narazil míč s Navrátilem, v šestnáctce soupeře ustál souboj s Plechatým a přihrál Reinberkovi, který premiérovým gólem sezony srovnal na 1:1.

„Hellebrand udělal první gól,“ pochválil domácího mladíka kouč Jablonce Petr Rada.

„My jsme to to ale vyhodnotili špatně. Možná, že kdyby byl na pozici levého obránce Krob a ne Břečka, řešil by tu situaci jinak. To ale nic nemění na tom, že to udělal výborně,“ přidává zkušený trenér, který

se na Hellebranda vyptával právě bývalého zadáka Slovácka Břečky.

„Řekl mi, že je to takový vrtkavý hráč. Přirovnával ho v k jednomu fotbalistovi z Pjuniku Jereven, se kterým jsme v poháru hráli,“ líčí Rada.

Výkon mladíka ocenili také spoluhráči i diváci. Když nejlepší hráč zápasu v 60. minutě střídal, nadšení fanoušci vstali ze sedaček a euforicky tleskali. I když stažení kreativního středopolaře nechápali.

„Po deseti minutách druhého poločasu mě začaly chytat křeče, a tak jsem si musel říct o vystřídání," vysvětlil sám Hellebrand.

„Patrik má docela problémy, aby vydržel sedmdesát minut. Když na tom zapracuje, tak bude ještě platnější,“ věří obránce Petr Reinberk.

Také on ví, co ve spoluhráči je.

„To jo, na tréninku mu ani nejde sebrat balon. Na míči je obrovsky silný, což proti Jablonci potvrdil, hrál výborně. Klobouk dolů, jak se s tím porval,“ prohlásil střelec jediné branky Slovácka v pondělním duelu.

Zatímco na Hellebrandův výkon se po povedeném utkání ze všech stran snášela jenom slova chvály, náročný trenér Svědík líbeznými větami na adresu svěřence šetřil.

„Udělal velice dobrý dojem, ale byl to jenom jeden zápas, jeden výkon,“ připomíná přísný kouč.

„Směrem nahoru byl velice dobrý, směrem dolů mám nějaké výhrady,“ přidává Svědík, který zlínského odchovance nehodlá nijak přetěžovat.

„Všichni by pořád někam spěchali, ale musí to jít postupně. Musíme být trpěliví,“ cítí.

„Všechno má svůj čas. Nemůžeme na něj naložit porci zápasů. Jeho tělo by větší zátěž nezvládlo,“ myslí si.

Podle Svědíka Hellebrand ještě není připravený odehrát celé ligové utkání v takovém tempu.

„Jeho vývoj je opožděný. Ani mentálně není tak vyspělý. Je to ještě dítě,“ říká kouč Slovácka.

Přitom i on viděl, že hbitý a konstruktivní záložník dal hře Moravanů to, co nikdo jiný z týmu. „Heloš“, jak se hráči přezdívá, si neustále hledá prostor, chce hrát. Nebojí se vzít balon, jít jeden na jednoho, dát narážečku, vystřelit.

„Právě proto musí zlepšit kondiční stránku a rychlostní vytrvalost, aby měl sílu na kličky a přečíslení,“ říká Svědík.

Zda rtuťovitého záložníka postaví i v derby ve Zlíně, kde hráč žije s rodiči a sourozenci, zatím neví.

„Uvidíme, jak se stačí dát za pět dní dohromady,“ uvedl pětačtyřicetiletý odborník.

Jasno mají fanoušci, kteří Hellebranda zvolili mužem zápasu a ze sestavy by ho už nikdy nevyndávali.

„Má před sebou budoucnost, ale musí se to doladit,“ dodává Svědík.