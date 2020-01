„Konkurence je zdravá. Motivuje mě do další práce,“ říká sympaticky mládežnický fotbalový reprezentant.

Proti Líšni zasáhl až do druhého poločasu. Překvapivé porážce 0:1 s druholigovým týmem nezabránil. „Byl to klasický přípravný zápas. Hodně se kopalo, účel to ale splnilo. Dobře jsme si zaběhali. Jenom škoda toho výsledku,“ mrzí Hellebranda.

Ševci po nevydařeném duelu litovali hlavně zahozených příležitostí v úvodu střetnutí. „Šance byly. Stačilo je jenom proměnit, pak už by to šlo,“ míní odchovanec Fastavu, který v ligovém týmu absolvuje už druhou zimní přípravu. „Zase je náročná, ale tak to má být,“ ví dobře.

To nejhorší má šikovný mladík za sebou. Po třech týdnech dřiny se Moravané přesunou z Baťova města do Turecka. V Beleku na pobřeží Středozemního moře budou ladit formu na jarní ligové boje.

„Čeká nás další část přípravy. Těším se na teplo i další zápasy. Snad si taky nějaký zahraji,“ doufá.

Na pokoji bude s dalším mladíkem Kolářem. Volné chvíle mezi tréninky budou trávit na pokoji u televize. „Bereme s sebou playstation,“ přiznává s úsměvem.

V pauze napíše rodině. Zjistí, co nového. Nezapomene ani popíchnout bráchu Patrika, který přestoupil ze Slovácka do Slavie. „Samozřejmě jsme spolu v kontaktu. Říkal mi, že je to tam fantastické, úplně jiný svět,“ říká Jan Hellebrand.

Angažmá v předním českém klubu staršímu sourozenci přeje. Jednou by rád šel v jeho stopách. První se ale musí prosadit doma ve Zlíně.