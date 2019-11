„Každý cítí, že nás čeká pikantní zápas, které asi rozhodnou maličkosti,“ tuší zkušený útočník Fastavu Tomáš Poznar. Ševci mají sousedovi z nedalekého Uherského Hradiště co vracet, vždyť dva poslední duely prohráli shodně 0:1. I když se má o víkendu ochladit, na Letné to bude vřít.

Těšíte se na derby?

Jojo. Zápas se Slováckem pořád beru prestižně. Jsou to dva krajské týmy, navíc jsme s ním dvakrát za sebou prohráli. Motivace bilanci zvrátit na naši stranu a vyhrát je velká. Navíc nám poslední zápas v Liberci nevyšel. Motivace je dvojnásobná.

Může vám debakl v Liberci paradoxně pomoct?

Byla to docela rána, protože nás Liberec opravdu přehrál. Co jsme viděli i na videu, hráli jsme fakt naivně. Se Slovanem jsme chtěli fakt bodovat, na druhé straně je porážka 0:5 pro nás takový zdvižený prst. Snad se z chyb poučíme a nebudeme je opakovat. To chceme dokázat hned v prvním zápase.

Do předcházejících derby jste vstupovali jako mírný favorit. Vnímáte, že se situace letos trochu otočila?

Z hlediska postavení obou mužstev v tabulce to tak možná je. Slovácko zažívá lepší sezonu, hraje dobře. Má určitě náš respekt. Předvedlo totiž dobré zápasy, obralo silné protivníky. Nemyslím si ale, že by tento zápas měl nějakého velkého favorita. Hrajeme totiž doma a od zápasu s Olomoucí chceme uhájit tvrz, aby se do Zlína pro body nejezdilo. Doufám, že to tak bude pokračovat, protože před vlastním publikem jsme bodů rozdali už dost.

Překvapují vás výsledky Slovácka, která má stejně bodů jako Sparta nebo Baník?

Myslím si, že velkou práci tam odvedl trenér Svědík, který už v Baníku dokázal, že je člověk na správném místě. Do Slovácka, které pod ním hraje náročný fotbal, si přivedl zajímavé a zkušené hráče. Zmínit musím Milana Petrželu nebo Michala Kadlece. Slovácko se vydalo správnou cestou. A jak dřív bývalo, že ve vzájemných zápasech bylo víc odchovanců na straně Zlína, teď se to spíš vyrovnává, nebo je na tom o něco lépe Slovácko. Bude to hodně vyrovnané. Čekám fakt pikantní souboj. Slovácko má kvalitní tým, hodně výborných hráčů. Musíme být obezřetní, důrazní a dát si na ně pozor.

Zápas bude hodně zvláštní pro hostujícího záložníka Patrika Hellebranda. Mladý odchovanec Fastavu zazářil v dresu Slovácka v minulém zápase proti Jablonci. Co říkáte na jeho výkon?

PatrikA znám, myslím si, že proti nám nastoupí. On sice hraje za Slovácko, ale je to Zlíňák.

Doufám, že mu má slova nějak neublíží. (úsměv) Tenkrát to u nás špatně dopadlo, ale my víme, že je to super kluk, dobrý hráč. Jsem rád, že se rozjíždí, nicméně na Letné nastoupí jako soupeř. Pokud bude hrát, nenecháme mu ani píď prostoru.

Jak moc bude důležitý první gól?

Určitě. Většinu zápasů jsme vyhráli tehdy, když jsme vstřelili první gól. Slovácko to má stejně. Asi to bude hodně soubojové utkání, hraje se o dost, i o prestiž. Každý cítí, že nás čeká pikantní zápas, které asi rozhodnou maličkosti. Ale mohu se mýlit. Uvidíme, kam zápas nakonec bude směřovat.