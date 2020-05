„Za góly jsem rád. Určitě mě potěšily,“ přiznává osmadvacetiletý fotbalista.

První utkání po dlouhé pauze, kterou způsobila pandemie koronaviru, ho docela zmohlo.

„Hlavně prvních deset, patnáct minut jsem se dost zafuněl,“ přiznává s úsměvem.

Podobně na tom však byli i další zlínští hráči.

„Což je ale logické, protože zápas, byť přátelský, je úplně něco jiného než trénink nebo hra na něm,“ připomíná Fantiš.

Bývalý hráč Jablonce, Ostravy nebo Příbrami se včera na trávník dostal až po přestávce. První poločas vůbec neviděl, protože se zbytkem týmu makal v posilovně.

Do akce společně s dalšími ševci šel po krátkém rozcvičení a rozběhání.

„Začátek byl takový složitější, ale pak už to celkem šlo. Myslím, že zápas byl z naší strany docela v pohodě. Nebylo to úplně špatné,“ myslí si.

Podle Fantiše ale mají Zlíňané před restartem FORTUNA:LIGY stále na čem pracovat.

„Zápas proti jakémukoliv týmu vždycky odhalí nějaké nedostatky, proto je důležité, že se trenéři mohli podívat, jak fungují hlavně systémové věci,“ pronesl.

Nyní budou ševci v omezeném režimu dál pracovat, aby byly dobře nachystaní na zbytek sezony, jejíž prodloužení v úterý odsouhlasily profesionální kluby na ligovém grémiu v Praze.

„Mě to nepřekvapilo. Já jsem to očekával. Bylo jasné, že se to zkusí. Jenom nevím, zda se ročník opravdu dohraje,“ přemítá.

Nejdiskutovanějším tématem je, co se stane, pokud se v mužstvu objeví pozitivní případ covidu-19.

Fantiše ale trápí především v současnosti zakázaná regenerace.

„Za mě je to jednoznačně nejhorší věc. Tohle se musí co nejdříve vyřešit, abychom zase normálně fungovali,“ říká.

Pokud nebudou mít profesionální fotbalisté k dispozici bazén, masáže, ledovou vodu a další obvyklé regenerační pomůcky, bude podle Fantiše docházet k mnoha zraněním.

„Zátěž bude s přibývajícími zápasy čím dál větší. Někdo nápor na tělo dokáže vydržet, jiný zase ne,“ míní.

Otázky ohledně cestování nebo ubytování ho až tolik netrápí.

„To jsou věci, které řeší lidé z klubu. Mně jde hlavně o sportovní stránku,“ dodává.