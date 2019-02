„Trestňákům se věnuji na tréninku, ale bohužel jsem je piloval na umělce, takže to není úplně ono. Bohužel jsem ani jeden netrefil. Tomu druhému však chyběl kousek,“ připomíná ránu z konce prvního poločasu nepodařeného derby se Slováckem Džafić.

Ševci i kvůli nepřesné finální fázi s krajským rivalem padli 0:1 a jarní část sezony začali nešťastně. „Zklamání ve mně pořád ještě je. Je to umocněné gólem, jaký jsme dostali,“ líčí smutně.

I když Fastav proti nenáviděnému soupeři z Uherského Hradiště potopila minela brankáře Dostála, všechno na vrub zkušeného gólmana nejde. Zlínští fotbalisté totiž pod vedením nového kouče Pivarníka herně zklamali. Za devadesát minut si střídajícím Železníkem vypracovali pouze jednu vyloženou šanci.

„To tak většinou na začátku sezony bývá. Žádný z týmů nechce udělat chybu a spíše se soustředí na defenzivu. My jsme bohužel jednu hrubku udělali a nemáme ani bod,“ lituje rodák z Visoka. „Zatímco my jsme si vypracovali jednu stoprocentní šanci, Slovácko nemělo žádnou tutovku, přesto jsme smolně prohráli, což se ale bohužel někdy stává. Musíme se z toho poučit a jít dál,“ ví Džafić.

Zatímco pod bývalými trenéry Páníkem, Petrželou nebo Bílkem nepatřil do základní sestavy a spíše plnil roli žolíka, pod novým koučem Pivarníkem nastoupil hned od první minuty. „Určitě jsem rád, ale nijak to nepřeceňuji. Vždycky říkám, že trenér ví nejlíp, kdo se mu v daném zápase hodí nejvíc,“ připomíná bývalý záložník Čáslavi a Táborska, který na podzim hostoval v Mladé Boleslavi, odkud se vrátil zpět na Letnou.

Pozici v základní sestavě však nemá jistou. V týdnu klub získal slovenského středopolaře Hlinku, takže nejen Džafićovi přibyla konkurence. „Já si myslím, že je to vítaná posila do zálohy,“ říká. „On je spíše defenzivnější typ záložníka. Věřím, že nám pomůže,“ doufá nejen osmadvacetiletý Bosňan.

Ševci se nyní pokusí bodovat v Příbrami. Středočechům vstup do jarních odvet vůbec nevyšel. Csaplárův tým prohrál v Liberci vysoko 0:4 a po výborném vstupu do sezony se dál souží. „Je pravda, že soupeři se moc nedaří, ale my nemůžeme spoléhat, že naposledy prohrál a že to půjde samo. Naopak, musíme se co nejvíce soustředit a odevzdat své maximum,“ burcuje.

Hráči Fastavu se budou u Litavky chtít prezentovat aktivním fotbalem. Otázkou je, co jim dovolí soupeř a taky těžký terén.

„Určitě chceme dominovat. Nemyslím si, že bychom tam měli jet bránit a čekat na brejky,“ uvedl Džafić. „V Příbrami musíme začít proměňovat šance, kterých máme v posledních zápasech dost, a být připraveni na všechno,“ přidává.

V týmu následujícího soupeře má sympatický Bosňan také dva bývalé spoluhráče. „Znám Tondu Fantiše a Radka Voltra. S oběma jsem dřív hrál a jsou to fajn kluci,“ tvrdí.

Přípravu na sobotní venkovní duel nejen ševcům zpříjemnil svatý Valentýn. Čím dál oblíbenější svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery byl tématem také ve zlínské šatně. „V kabině jsme jen prohodili pár slov, kde kdo vezme svoji lepší polovičku, abychom se nepotkali a neprobírali zase fotbal,“ usmívá se Džafić.

Sám den svatého Valentýna až tolik neprožívá. „S manželkou to moc neslavíme. Spíš je to u nás taková klasika. Ženě dám vždy nějaký drobný dárek a společně povečeříme. Jinak to moc nepřeháníme,“ dodává.