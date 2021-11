„Za mě to bylo super. Utkání pro mě splnilo účel. Myslím, že zápas měl dobrou úroveň, herně i výsledkově jsme ho zvládli,“ těší bývalého hráče Ostravy, Dukly Praha nebo Trnavy.

I když by raději hrál doma, nakonec cesty na jih Moravy nelitoval. „Na cestu jsem se moc netěšil, ale jelikož jsem měsíc nehrál a byl zraněný, potřeboval jsem získat zápasovou praxi. Nakonec to dopadlo dobře,“ říká s úsměvem.

Hlinka si v zápase MSFL ověřil, že koleno drží, je zcela v pořádku. Nyní musí být trpěliví, poctivě pracovat a čekat na šanci v prvním mužstvu.

„Jsem stoprocentně připravený, ready. Nyní záleží jenom na trenérovi, jak se rozhodne,“ uvedl.

Kouč Jelínek bude ale nyní do sestavy těžko zasahovat, měnit ji. Ševci ve FORTUNA:LIZE bodovali třikrát za sebou, navíc v duelech s Pardubicemi, Českými Budějovicemi a Jabloncem ani jednou neinkasovali.

„Samozřejmě vím, že v těchto případech jsou změny spíše vynucené, ať už kvůli kartám nebo zranění. Já jsem ale rád, že to klukům šlape, daří se jim. Vždyť jsme jeden tým. Zlepšená defenziva je vizitkou celého mužstva,“ míní.

Nyní Zlíňany čeká další těžké venkovní šichta. V sobotu se Moravané představí v Mladé Boleslavi, na kterou se v případě výhry mohou bodově dotáhnout. Při pohledu na nabitou soupisku Středočechů je ale jasné, že to budou mít hodně složité.

„Určitě to bude těžký zápas,“ přikyvuje Hlinka. „V Mladé Boleslavi to na jejich menším uzavřeném stadionu nikdy není jednoduché. Domácí mají velkou kvalitou, v sestavě fakt zvučná jména. My se ale nebojíme. Chceme potvrdit šňůru bez prohry,“ říká.

Parta kouče Karla Jarolíma budí respekt spíše na papíře, na trávníku už z ní takový strach nejde. Boleslavští sice potrápili Spartu, Slavii, Plzeň, Slovácko či Ostravu, proti soupeřům z čela tabulky ani jednou nebodovali. Naopak s týmy z dolní poloviny tabulky před vlastním publikem pravidelně bodují.

„Na začátku sezony to měli těžké. Chvíli trvalo, než si to sedne, protože do Boleslavi v létě přišla spousta nových hráčů, kteří už se ale v klubu aklimatizovali a poslední zápasy ukázaly, že mají opravdu kvalitní mančaft. Snad se jim proti nám nebude dařit,“ usmívá se.

Podle slovenského fotbalisty bude důležitý začátek, první vstřelený gól. Kdo se dostane do vedení, má výhru skoro v kapse. Otáčet zápasy je ve FORTUNA:LIZE nesmírně složité. „Česká liga je takticky vyspělá. Týmy se po vstřelení vedoucí branky vždycky trochu zatáhnou na svoji polovinu a spoléhají na rychlé protiútoky,“ všímá si.

Rodák z Banské Bystrice z týmu nejbližšího soupeře zná jenom Preislera, se kterým se potkal v pražské Dukle, s dalšími borci ale stejnou kabinu nikdy nesdílel.

Nejen kvůli tomu se na sobotní duel chystá bez výraznějších emocí. Moc volna si v reprezentační přestávce neužil. Zatímco většina zlínských fotbalistů o víkendu odpočívala, Hlinka jel s béčkem do Blanska. Klid měl až v neděli, kdy byl s přítelkyní a pejskem.

„Potřeboval jsem odehrát zápas. Když se naskytla tato možnost, neváhal jsem. Všechno jsem přizpůsobil utkání,“ říká.

Kvůli klubovým povinnostem se domů na Slovensko podívá až o Vánocích. Ševci ještě v sobotu 18. prosince hrají v Olomouce, pak mají třítýdenní dovolenou.

Hlinka se ale tak dopředu nedívá. „Zatím jsme to vůbec neřešili, nic neplánovali,“ tvrdí.

„Ale jak to tak vypadá, asi budeme doma s rodiči, kamarády. Dlouho jsme tam nebyli, což mě trochu mrzí. Vládní nařízení nejsou problém. Jelikož jsme neustále testovaní, cestovat můžeme, jenže času mnoho není,“ dodává na závěr.