Do Prahy ale nakonec s týmem neodcestoval, kvůli zdravotním komplikacím zůstal doma a od té doby se kurýruje. „Tak dlouho bez fotbalu jsem nikdy předtím nebyl,“ přiznává. „I když jsem v minulosti absolvoval operaci kolena, chyběl jsem maximálně měsíc a půl,“ přidává.

I když se sezona pomalu chýlí ke konci, Hlinka dál zůstává mezi marody a pracuje na svém návratu. „Můj stav se každým týdnem lepší. Postupně si přidávám dávky, zvyšuji zátěž, stupňuji běhy. Konečně si připadám trochu jako fotbalista,“ líčí s úsměvem.

V únoru mu ale do smíchu zrovna nebylo. „Předtím jsem měsíc a půl nic nedělal. Nyní v podstatě absolvuji druhou zimní přípravu. Je to trošku na palici, ale nějak to zvládám,“ zvážní.

Slovenský záložník se individuálně připravuje nejen ve Zlíně, ale i doma v Banské Bystrici. Trénuje dvoufázově. Vždy dopoledne chodí do posilovny, odpoledne zase běhá.

Pokud všechno půjde podle plánu, měl by se trenérovi Jelínkovi hlásit na startu letní přípravy. Dřív se za parťáky na hřiště určitě nedostane. „Záležet bude hlavně na lékařích a výsledcích vyšetření, jak dopadnou. Pauza je sice dlouhá, ale nesmím nic uspěchat,“ ví dobře.

Další kontrolu má naplánovanou na začátek května. Po ní bude moudřejší. Smlouvu ve Zlíně má i pro příští sezonu, takže může být relativně v klidu.

Nyní sleduje spoluhráče jenom na dálku. Na venkovní utkání se dívá v televizi, na domácí zápasy pravidelně jezdí. Chce být s kamarády, přímo na stadionu. „Některé zápasy ale prožívám víc než na hřišti,“ přiznává s úsměvem.

Chybět na Letné nebude ani v neděli, kdy ševci hostí Teplice. „S nimi to vždycky bývají těžké zápasy, o čemž jsme se naposledy přesvědčili u nich na Stínadlech, kde jsme prohráli. Ani teď to nebude jednoduché, ale domácí prostředí nám velí zvítězit,“ má jasno.

I když se ševci nedostali do prostřední skupiny a hrají zase jenom o udržení v nejvyšší soutěži, ze šesti ohrožených týmů jsou stále v nejlepší pozici. Výhra nad Teplicemi by jim mohla přinést klid a možná i jistotu.

„Klukům věřím, že to zvládnou a vyhnou se baráži, kterou nikdo nechce hrát. Ale zápasy ve skupině o udržení jsou strašně těžké. Každý může porazit každého, o čemž se o víkendu přesvědčila i vedoucí Slavia, která prohrála s Hradcem,“ připomíná senzační výsledek Hlinka.

Výkony Fastavu na jaře nebyly až tak rozdílné, jako v předcházejících letech, pár bodů ale Moravanům ke klidnému závěru scházelo.

„Přitom některé zápasy byly fakt dobré. Stále nás ale trápí střílení gólů. Třeba v Jablonci jsme klidně mohli vést 3:0, takto jsme tam jenom remizovali. I tak je ale fajn, že v nadstavbové části jsme pořád na prvním místě a situaci máme ve svých rukou,“ říká.

Zatímco zbytek týmu si po sezoně bude užívat zasloužené volno, Hlinka bude ještě chvíli dohánět tréninkové manko, dlouhý výpadek. Před začátkem nové sezony chce ale stihnout i krátkou dovolenou. „Je potřeba si i oddechnout, abych nešel do přípravy zbytečně unavený,“ dodal závěrem.