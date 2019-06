„Je to ale teprve náš druhý přípravný zápas, takže těžko se mi to hodnotí. Snažíme se pracovat na novém systému, ve kterém jsou hlavně herní věci. Chceme jen minimálně nakopávat dlouhé balony dopředu. Proti Brnu však na nás byla vidět i únava. Máme v nohách druhý týden přípravy, je to dost náročné. Po herní stránce ale vládne spokojenost,“ říká osmadvacetiletý záložník, který odehrál oba přípravné duely s Trnavou i Brnem na pozici stopera.

Svědčí vám tato pozice uprostřed obrany?

Toto je spíš otázka na trenéra. Říkal mi, že mě na stoperu vyzkouší a uvidíme, jak mi to na něm půjde. Už je pouze na něm, jak se rozhodne. Zda budu vůbec hrávat a na jakém postu, nebo budu jenom na lavičce.

Na stoperovi jste dříve hrával, nebo to pro vás není neznámý post?

Když jsem začínal hrávat velký fotbal, na stoperovi jsem začínal. Nějaké návyky mám. Fotbal se za tu dobu však trochu změnil. Musím se ještě zlepšit, ale na druhé straně žádný velký problém mi to nedělá.

Máte za sebou dva týdny přípravy pod novým trenérem Csaplárem. Jsou tréninky v něčem jiné?

Určitě jsou jiné. Neběháme dlouhé vzdálenosti, ale jenom ty kratší. Jsme neustále na balonu. Hrajeme hry, bago. Tréninky jsou dělané zábavnou formou, ale i tak na nich naběháme spoustu kilometrů. Všechno je ve vysokém tempu. Trenér Csaplár je detailista, což je vidět i na změně stylu hru.

Bude rozestavení a hra Zlína v nové ligové sezoně hodně jiné?

Já si myslím, že ano. Trenér na to hodně dbá a tlačí na nás, abychom hráli fotbal a ne jenom nakopávali balony dopředu a bojovali. Chceme fanoušky bavit fotbalem. Věřím, že se nám to podaří.

Ve čtvrtek vyrážíte na soustředění do Rakouska. Jak se těšíte do nového prostředí?

Každý hráč se na to těší. Pojedeme do krásných hor, čeká nás tam dva dobří soupeři. Určitě tam dobře potrénujeme. Zaměříme se na detaily, taktiku. Věřím, že budeme na ligu dobře připravení.

Berete si s sebou něco na odreagování? Třeba playstation?

Playstation mám sice doma, ale nepatřím mezi náruživé hráče. Rád si přečtu knihu, ale jsme také rád s kluky na kávičce. Spíš budu mezi tréninky odpočívat.

Jaké ohlasy v kabině Fastavu vzbudil středeční los FORTUNA:LIGY. Těšíte se na start se Slavií?

Je to fantazie. (smích) Čeká nás ostrý start. Hned první zápas nám ukáže, jak na tom jsme a na čem máme dále pracovat. Já se na zápas se Slavií těším. Poslední utkání jsme odehráli vynikajícím způsobem. Budeme se snažit na to navázat.

Sledoval jste vůbec los?

Věděl jsem, že se losuje ve středu. Dopoledne jsme však měli posilovnu, video, přípravu na zápas, takže až po tom všem jsem se podíval na internet. Když jsme se dozvěděli, že to je právě Slavia, tak jsme se jenom tak pousmáli.

Následně jedete do Olomouce, doma máte Liberec a ve čtvrtém kole vás čeká derby na Slovácku. Los mohl být příjemnější, souhlasíte?

Asi ano. Ale každý zápas je jiný. Na začátku sezony je těžké říct, kdo je favoritem a kdo má jakou kvalitu. Vyskočit nahoru může kdokoliv. My půjdeme do každého zápasu s tím, abychom ho zvládli a získali nějaké body. Bude to však náročná sezona.

Souhlasíte, že chytnout začátek bude nesmírně důležité?

Samozřejmě. První zápas vždycky ukáže, v jaké pohodě dál budeme. Na druhé straně proti Slavii nemáme co ztratit. Je to úřadující mistr, vítěz MOL Cupu, který má obrovskou sílu. Do zápasu nepůjdeme bojácní, naopak budeme bojovat od začátku do konce.