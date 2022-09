Rodák z Banské Bystrice vynechal celé jaro, comeback ohlásil až po startu letošní sezony.

Než dostal od lékařů svolení k návratu, absolvoval zátěžové testy, důkladné vyšetření krve, srdce, plic i spoustu dalších zdravotních prohlídek.

„Naštěstí je všechno v pořádku,“ oddechl si.

Nyní žádné problémy nemá. Trénuje bez omezení, kondiční manko již dohnal. Teď nabírá zápasovou praxi. „Ta mi sice trochu schází, ale jinak se cítím opravdu dobře,“ tvrdí.

Před návratem naposledy nastoupil 19. prosince v Olomouci, fanouškům se pak ukázal až před dvěma týdny doma proti Jablonci, kdy naskočil na závěrečných sedm minut.

„Bylo to těžké, protože jsem chyběl snad devět měsíců, což je strašně dlouhá doba. Naštěstí jsem byl v kontaktu s hráči, chodil jsem za nimi i do kabiny, takže jsem neustále byl součástí týmu, což mi hodně pomohlo,“ přiznává.

Jenom zápasy sledoval z prostor vedle střídačky nebo doma u televize.

HODILI HO DO VODY

Nyní už je ale zpátky na hřišti, poslední dva duely dokonce nastoupil v základní sestavě Zlína.

„Ty pocity se nedají úplně popsat. Byla to fakt dlouhá doba. Jsem opravdu velmi rád, že jsem konečně zpátky. Je to fakt super,“ září štěstím.

Bývalému hráči Dukly či Ostravy nevadí ani náročný anglický týden, během kterého ševci odehrají tři těžké duely. „Byl jsem trošku hozený do vody, ale za mě je lepší, když jdou zápasy takhle rychle za sebou, než když se jenom trénuje a chystá na utkání,“ říká.

Hlinkova přítomnost mužstvu pomohla. Ševci se i díky zkušenému defenzivnímu středopolaři zvedli, v posledních dvou kolech získali čtyři body a v tabulce se posunuli nahoru.

„Všichni vidíme, že liga je strašně vyrovnaná, že opravdu každý může vyhrát s každým. Nemůžeme dopředu kalkulovat a počítat, s kým získáme body a s kým ne. Proto je důležité je sbírat body. Třeba i ten jeden z Teplic nám může hodně pomoct,“ myslí si.

Stejně jako další hráči Zlína ale ani Hlinka po nepovedeném startu nepropadal skepsi. „Stále je začátek sezony. Atmosféra je lepší než na začátku, ale bodů mohlo být trošku víc. My jsme ale vděční za každou výhru, proto bylo velmi důležité, že jsme v úterý zdolali Pardubice a na Spartu můžeme jet daleko uvolněnější,“ upozorňuje.

Bez šance rozhodně nejsou. Výkony a výsledky Pražanů i letos zůstávají za očekáváním.

Letenští pod dánským trenérem Brianem Priskem vypadli ve druhém předkole Evropské konferenční ligy, nyní dvakrát za sebou zaváhali i v české nejvyšší soutěži.

„Je pravda, že výsledky momentálně nemají podle představ, ale stále je to Sparta, jeden z největších českých klubů a my nemůžeme spoléhat na to, že když remizovala s Bohemkou a v Jablonci, že body pustí i nám. Naopak, musíme si dát velký pozor, protože doma určitě bude chtít předcházející nezdary odčinit a vyhrát,“ předpokládá.

ZAJÍMAVÁ CESTA

Ševci navíc nejsou v situaci, že by si mohli dovolit protivníka podcenit.

Hlinka nejbližšího soupeře detailně nesleduje, viděl jenom jeho pohárové zápasy a po cestě z Teplic i nevydařený duel s Bohemians.

„Sparta se vydala zajímavou cestou. Pár let nazpět měla v sestavě samé legionáře, zahraniční hráče, teď za ni většinou nastupují mladší domácí fotbalisté, což je na jednu stranu super, ale určitě to chce nějaký čas, než si to všechno sedne a dá do kupy,“ míní.

„Je velmi těžké poskládat mančaft. Nikdo si nemůže myslet, že Sparta bude za měsíc všechny porážet. Je to práce na delší dobu,“ přidává.

Zlíňané se chtějí v hlavním městě vytáhnout, favorita zaskočit. Důležité bude, aby brzy neinkasovali.

Když uhrají vzadu nulu, minimálně bod si z pražské Letné odvezou. „Budeme muset hrát poctivý fotbal. V obraně být pevní a organizovaní, což je nám vlastní. Pokud každý z nás bude makat a jezdit nadoraz, můžeme to tam zvládnout,“ je přesvědčený.