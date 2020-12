Po restartu FORTUNA:LIGY poprvé vyšli střelecky i bodově naprázdno. Slušně rozjetou sérii tří výher v řadě fotbalistům Zlína utnul neoblíbený Jablonec. Ševci doma nedokázali navázat na předcházející výkon s Plní, Severočechům v páteční předehrávce 10. kola FORTUNA:LIGY podlehl 0:2.

Série tří výher v řadě prvoligových fotbalistů Fastavu Zlín (ve žlutém) v pátek skončila. V rámci 10. kola doma podlehli Jablonci 0:2, který ve druhém poločase využil početní výhodu po vyloučení domácího kanonýra Poznara. | Foto: Deník / Martin Břenek

Výsledky i výkon tentokrát zůstal za očekáváním. „Věděli jsme, že Jablonec je velice nepříjemný a nevyzpytatelný soupeř, který pravidelně bojuje o evropské poháry. Zase měl svoji kvalitu. Vzadu to umí zavřít, má brejkové hráče. My jsme na něho bylo dobře připravení, bohužel nám to nevyšlo,“ povzdechl si záložník Fastavu Marek Hlinka.