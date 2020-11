Spolehlivý výkon podal slovenský fotbalista také v neděli proti Plzni, ševcům už po boku guinejského středopolaře pomohl k senzační výhře 1:0.

„S Hlinkou jsem nadmíru spokojený. Jeho přístup v tréninku je vynikající. I když předtím nehrál, pořád pracoval a teď se mu poctivost vrátila. Podává výborné výkony,“ chválí kouč Fastavu Páník někdejšího hráče Dukly či Ostravy.

Podobně zkušený trenér mluví i o dalších svěřencích. A není se co divit. Ševci se po dílčích nezdarech otřepali. Po reprezentační přestávce vykazují výbornou formu. Semkli se, bodují a tabulku stoupají vzhůru.

„Opravdu si to sedlo,“ souhlasí Hlinka.

„Už zápasy předtím nebyly vyloženě špatné. Vyhořeli jsme akorát na Bohemce. Naopak třeba na Spartě jsme odehráli vynikající zápas, akorát nám vždy chyběl kousek štěstí,“ míní.

Po dlouhé pauze a poctivém tréninku se ale všechno obrátilo. Moravané nejprve otočili zápas v Českých Budějovicích, o víkendu zase setřeli Plzeň.

„Vnímáme, že forma jde nahoru, nálada je dobrá. I když jsme ale zvládli dva velmi těžké zápasy, zůstáváme nohama na zemi. Víme, nás čekají další náročné duely. Jednoduché to nebude už teď v Karviné, které zrovna nepatří mezi naše oblíbené soupeře,“ uvědomuje si.

Nejen slovenský záložník ví o negativní bilanci se Severomoravany. Fastav v minulé sezoně Karviné dvakrát podlehl, venku s ní ještě nebodoval, na jejím hřišti dokonce vůbec neskóroval.

„Karviná vyznává nepříjemný styl hry. Je to běhavý, bojovný tým, který má v sestavě kvalitní fotbalisty. Nám navíc více sedí, když můžeme bránit a hrát na brejky, než tvořit a dobývat,“ přiznává.

Sobotní soupeři doposud shodně nasbírali dvanáct bodů. V ligové tabulce je dělí pouze skóre.

„Výsledky Karviné mě vůbec nepřekvapují. Není to náhoda,“ říká Hlinka.

„Už v minulé sezoně hrála velice dobře. Na jaře je přibrzdila pandemie koronaviru. Před ní ale měla fantastickou šňůru i fazonu,“ vybavuje si.

„Letos jsem viděl jejich zápas s Brnem a hráli fakt dobře. I když naposledy prohráli v Olomouci, výsledek 0:3 prý vůbec neodpovídal. Vůbec je nepodceňujeme. Naopak, chystáme se na ně stejně jako na Plzeň,“ tvrdí.

Rodák z Banské Bystrice ze soupeřova mančaftu vyzdvihuje především dvě jména. Kromě zkušeného útočníka a navrátilce z Polska Papadopulose také svého krajana, rovněž záložníka, Kristiána Herce.

„Celkově ale středová formace je nebezpečná. Musíme si na ni dát velký pozor. Hráči Karviné pracují jako tým, který umí být velmi nepříjemný,“ uvědomuje si.

Neznámý není ani trenér Juraj Jarábek. Slovenský kouč se s Hlinkou sešel při společném angažmá v Trnavě, kde tehdy z pražské Dukly půl roku hostoval.

„Už tenkrát jsme pod ním hrávali běhavý a agresivní celoplošný fotbal s napadáním a vysunutým presinkem. Po fyzické stránce to nebylo nic jednoduchého,“ přiznává.

Tím, že se nyní hraje bez diváků, se smazávají rozdíly mezi domácím prostředím a venkovním hřištěm.

„Samozřejmě hrát doma je pořád lepší. Odpadá cestování, navíc stadion lépe poznáme. Po stránce fanoušků je to ale asi jedno,“ míní.

I když se situace ohledně pandemie koronaviru v Česku lepší, zatím to nevypadá, že by se diváci měli na ligové stadiony jen tak brzy vrátit.

„Samozřejmě bychom byli všichni rádi, kdyby zase lidé mohli navštěvovat zápasy. Vždyť hrajeme hlavně pro ně. Obávám se ale, že je nejdříve uvidíme až na jaře,“ myslí si Hlinka.

Také povinné pravidelné testování zatím neodpadá. „Ze začátku to pro nikoho nebylo příjemné. Nevěděli jsme, do čeho jdeme a co nás čeká, tak to bylo takové nepříjemné. Trošku jsme se toho báli, ale nyní už to bereme normálně,“ uvedl.

„Teď už je to v pohodě. Taková rychlovečka. Za pár sekund je po všem, dá se to zvládnout,“ dodává s úsměvem.