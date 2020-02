Moc toužil v Karviné uspět. Vždyť na tamním městském stadionu nikdy předtím nezvítězil. A Marku Hlinkovi se to nepodařilo ani tentokrát. Ševci podlehli předposlednímu týmu FORTUNA:LIGY 0:2 a zhoršili si situaci v boji o pozici v elitní desítce.

Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) vstoupili do jarních odvet zápasem na hřišti v Karviné. Foto: pro Deník/Jan Zahnaš | Foto: Deník / Libor Kopl

„Z naší strany to byl úplně katastrofální výkon. Vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli. Hráli jsme jiný fotbal než v přípravě. Karviná vyhrála zaslouženě,“ uznal devětadvacetiletý středopolař.