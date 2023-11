Návrat domů tedy hodnotíte pozitivně?

Já jsem spokojený. (úsměv). Do Banské Bystrice jsem přišel týden před ligou a hned se začlenil do základní sestavy. Začínal jsem v tříobráncovém systému na stoperovi, protože jsme měli středního obránce na marodce. Později mě trenér posunul do zálohy. Hrál jsem defenzivní šestku a tři nebo čtyři zápasy i ofenzivní desítku.

Z této pozice jste vstřelil dva góly?

To ne, to bylo když jsem hrál šestku. Branek ale mohlo být i víc. Na druhé straně jsem sváteční střelec, mě potěší i dvě branky. (úsměv) Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Jenom škoda, že jsme nezvládli některé další západy. Mohli jsme mít o nějaké tři nebo čtyři body a být v horní polovině tabulky.

Jaké má vlastně Banská Bystrica ambice?

První liga na Slovensku se po odehrání základní části dělí na dvě poloviny. My bychom se chtěli dostat do první šestky, abychom se vyhnuli bojům o záchranu a případně zabojovali o místo v pohárové Evropě.

Máte na to tým?

Mančaft je slušný. Jsou to kluci, kteří tu se mnou hrávali už před deseti lety, když jsem odcházel. V kádru jsou i mladí šikovní fotbalisté ze všech koutů Slovenska, třeba z Žiliny nebo Trenčína. Na soupisce máme i hráče z jižní Ameriky. Pro české fanoušky je nejznámější Jakub Považanec nebo slovenský reprezentant Robert Polievka. Ale u vás v minulosti hráli i Záhumenský nebo Depetris.

Sejde se trenér Hellebrand se všemi syny v jednom týmu? Šance je mizivá, tuší

Jak se změnil klub po těch deseti letech?

Změnil se docela hodně. Předtím jsme měli zázemí na hlavním stadionu Šťavničky. Tam i nyní hrajeme své zápasy, ale jinak se připravujeme hlavně v tréninkovém centru mládeže. Je tam i umělá tráva, na které jsme dvakrát týdně. Jinak je to dost podobné.

Je slovenská liga méně fyzicky náročnější než česká?

Je tady hodně zahraničních hráčů. I díky nim je slovenská liga o dost fotbalovější a rychlejší než v době, kdy jsem odcházel do Česka, kde je hra více takticky svázaná, běhavá a je v ní hodně soubojů. Největší rozdíl je asi v tom, že na Slovensku se většina týmů snaží hrát fotbal. A je jedno, zda jste první nebo poslední.

V čele je Slovan Bratislava? Může ho někdo sesadit z trůnu, okrást ho o titul?

Nemyslím si. Slovan má obrovskou kvalitu, neskutečný rozpočet. Může se srovnávat se Spartou nebo Slavií. Začátek sezony měl horší, ale teď se rozjel a neprohrál už osm utkání v řadě. Nejvíc mě překvapuje Podbrezová, kterou trénuje Roman Skuhravý. Hrají velmi zajímavý a nepříjemný fotbal, hlavně sbírají body. Tuto sezonu výborně odstartoval i Trenčín, který v minulé sezoně zachránil trenér Straka. Po něm mužstvo převzal Srb Stolica a vede si velmi slušně. Trenčín byl dlouho první, nyní je pátý, čtyři body před námi.

Na Slovensku po postupu na mistrovství Evropy propukla fotbalová euforie. Překvapilo vás, že se váš tým kvalifikoval na EURO dřív než Češi? Může váš tým udělat nějaký úspěch i na šampionátu?

Postup na mistrovství Evropy mě samozřejmě potěšil. Zápas s Islandem jsem samozřejmě sledoval i s přítelkyní, která je ze Zlína. V národním týmu mám spoluhráče Polievku z Banské Bystrice, přál jsem nejen jemu úspěch. Je dobře, že jsme se zvládli kvalifikovat už v předstihu a nemusíme bojovat o postup až do posledního zápasu jako Češi. (úsměv) Nyní máme kvalitní tým. Třeba s Portugalskem jsme sehráli docela vyrovnanou partii. Při troše štěstí nejen na los můžeme na mistrovství Evropy postoupit i ze skupiny. Samozřejmě všechno bude záležet na soupeřích a na našich výkonech.

Světlík s příchodem na Letnou přerušil živnost, při zápasech trpí na tribuně

Vraťme se ještě na skok do Česka. Už vás přebolel konec ve Zlíně?

Samozřejmě mě mrzelo, že jsem tam skončil. Ve Zlíně jsem strávil 4,5 roku, což je docela dlouhá doba. Bral jsem ho už jako svůj druhý domov. Takový je ale fotbal. Jsem rád, že přišla možnost vrátit se domů. Ukazuje se to jako dobré rozhodnutí.

Sledujete dění na Letné?

Zlín pořád sleduji, mám tam plno bývalých spoluhráčů. Stále v kontaktu jsem s Matejem Rakovanem, voláme si skoro každý týden. Výsledky nebyly dobré, s příchodem trenéra Červenky se tam změnily nějaké věci. Já jsem ho zažil v Baníku, kde dělal asistenta trenéra. Vím, že je důsledný, takový pedant. Všechno má pod palcem. Zlínu změna evidentně prospěla. Věřím, že chalani do konce podzimu ještě nějaké body získají, byť to bude těžké, protože mají strašně těžký los.

Jak by dopadl souboj ševců s Banskou Bystricí?

To je dobrá otázka. Byla by to zajímavá konfrontace. Zkuste to domluvit. Sám jsem zvědavý, jak by to dopadlo. (úsměv)

Oba týmy si užívaly reprezentační přestávku. Jak jste ji strávil?

Pod peřinou! Byl jsem nemocný, takže jsem ležel a kurýroval se.