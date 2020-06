Vědí, že jen souhra zvláštních okolností je může poslat do baráže, která se nakonec vůbec nemusí hrát. To ale ve Zlíně nikdo neřeší. V Baťově městě vládne po dvou klíčových domácích výhrách s Opavou a Příbramí pohoda. Ševci pod vedením staronového kouče Páníka viditelně ožili. Sobotní duel je náramně bavil. A i když to v úterý chvílemi drhlo, nakonec body vyválčili proměněnou penaltou.

Fotbalisté Fastavu Zlín (ve žlutém) ve 2. kole skupiny o záchranu ve Fortuna:lize hostili předposlední Příbram. | Foto: Deník / Martin Břenek

„Trošku jsme zjednodušili hru. Každý si našel svůj post, každý ví, co má hrát. Je tady vyrovnaný kádr. I kluci, kteří naskočí do hry ze střídačky, nám vždy pomohou a hru oživí. Před nadstavbovou částí jsme se semkli a zatím nám to šlape,“ pochvaluje si zkušený středopolař Fastavu Marek Hlinka.